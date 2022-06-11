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透视五月份我国物价数据：保供稳价有保障

魏玉坤、陈爱平
2022年06月11日08:11 | 来源：新华社
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新华社北京6月10日电（记者魏玉坤、陈爱平）全球通胀压力下，中国物价总体保持平稳运行。国家统计局10日发布数据，5月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，继续处在合理区间。专家分析，全年物价或将延续温和上涨态势，保持物价平稳运行具有坚实基础。

上下游价格走势更趋协调

“5月份，国内疫情防控形势持续向好，消费市场供应总体充足，CPI环比由上月上涨0.4%转为下降0.2%，同比涨幅保持稳定。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟说。

统计数据显示，5月份，随着鲜菜大量上市，物流逐步畅通，鲜菜价格同比上涨11.6%，涨幅比上月回落12.4个百分点；疫情期间线下服务消费减少，宾馆住宿和飞机票价格同比分别下降7.4%和2.4%。

输入性通胀压力有所加大，带动部分商品价格涨幅扩大。如受国际粮价高位运行影响，5月份，国内面粉、粮食制品和食用植物油价格环比分别上涨0.8%、0.8%和0.7%。

值得注意的是，5月份，中央储备猪肉收储工作继续开展，生猪产能调减效应逐步显现。当月猪肉价格同比下降21.1%，降幅比上月收窄12.2个百分点。

从全国工业生产者出厂价格指数（PPI）看，随着各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，保障重点产业链供应链畅通稳定，5月份PPI同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。

CPI与PPI“剪刀差”进一步收窄。2021年全年二者“剪刀差”为7.2个百分点，5月份降至4.3个百分点。

“5月份，在国际通胀水平居高不下的背景下，国内保供稳价效果持续显现，物价总水平继续运行在合理区间，上下游价格走势更趋协调。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

“菜篮子”价格保持平稳有基础

“菜篮子”产品与老百姓的生活息息相关，特别是在疫情防控形势依然严峻复杂的背景下，做好“菜篮子”产品保供稳价工作更为重要。

从当前供给基本面看，我国肉蛋奶、果菜鱼生产形势较好，供应充足，“菜篮子”价格没有大幅上涨基础。

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳介绍，今年以来，生猪出栏继续增加，4月末全国能繁母猪存栏量是4177万头，相当于4100万头正常保有量的101.9%；牛羊禽和渔业生产平稳发展，产量均稳中有增；全国蔬菜在田面积超过1亿亩，5月中旬产量达2665万吨，同比增加168万吨。

专家分析，当前要特别重视受疫情影响地区的“菜篮子”产品供应，避免因供给不足出现物价异常波动。

上海江桥批发市场蔬菜供应量占上海市场的60%至70%，据该批发市场蔬菜部经理助理何夏清介绍，目前市场蔬菜交易量逐步上升。随着河北、内蒙古等北方蔬菜集中上市，后续运力持续恢复，在无极端气候影响下，上海市场蔬菜供应预计将得到更好保障。

“美团买菜、美团闪购着力协调其他业务的仓配资源，通过3至5倍供货、实时补充分拣和配送人员等措施，全力保障受疫情影响较大地区的市民生活所需。”美团买菜有关负责人表示。

郭丽岩说，展望今年后期，我国重要民生商品生产稳定、供应充足，特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量有望持续增加；各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定物价具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间。

工业生产者价格涨幅有望进一步回落

统计数据显示，5月份，我国PPI同比涨幅已连续7个月回落。其中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.3%，为2020年9月份以来同比首次下降。

“今年以来针对大宗商品价格明显上涨问题，国家有关部门果断出手，及时采取供需双向调节、加强市场监管、做好预期管理等措施，打出保供稳价的政策组合拳，坚决遏制价格不合理上涨。”郭丽岩说。

受乌克兰危机等外部因素影响，我国能源外部压力有所增加，但总的看，能源供需保持平稳有序仍有支撑。

国家发展改革委副主任赵辰昕此前介绍，5月底，全国统调电厂存煤达到1.59亿吨以上，同比增加5000多万吨；主要油气企业成品油库存保持高位运行，天然气管存、罐存均处在高位水平，能够有效保障需求。

6月8日召开的国务院常务会议指出，确保夏粮颗粒归仓和夏种顺利开展，保障煤炭电力稳定供应，支撑物价稳定。

中央财政下达资金300亿元为实际种粮农民发放补贴；自今年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率；加快煤炭优质产能释放，完善煤炭中长期交易价格机制……

“尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自给自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，国际大宗商品输入性影响可防可控，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。”郭丽岩说。

(责编：王震、陈键)

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