王永前、何晨阳、苏醒

固定资产投资同比增长10.5%，规模以上工业增加值同比增长7.2%，规模以上工业企业利润同比增长23.0%……在国内外复杂经济形势、疫情防控等多重压力下，今年1到4月宁夏交出了经济发展量质齐升的“答卷”。亮眼的成绩单背后，是宁夏驭稳投资“马车”，加速新旧动能转换，持续优化营商环境的不懈努力，为实现经济高质量发展夯实了“稳”的基础，积蓄了“进”的力量。

驭稳“驾辕之马”产业发展“成色”足

近日，浙江正泰集团股份有限公司投资293亿元新建的6GW新能源装备制造产业园和5GW光伏发电项目在宁夏盐池县开工，这是宁夏今年实施的重点产业投资项目之一。项目建成后，每年可实现工业产值144亿元以上，带动5000人就业。

在拉动经济发展的“三驾马车”中，投资是稳增长的“驾辕之马”。面对国内散发疫情影响和不确定性上升的经济环境，推进重大项目建设、扩大有效投资的重要性进一步凸显。

今年以来，宁夏“集中精力大抓项目、抓大项目、抓高质量项目”，稳住扩大有效投资基本盘。今年1到4月份，在国内疫情冲击明显的背景下，宁夏固定资产投资继续保持高位运行，同比增长10.5%，高于全国3.7个百分点、位居全国第九位，高于西部地区2个百分点、位居西部第四位。

产业兴则经济兴。上半年宁夏集中开工的两批重大项目中，1124个重大产业项目建设稳步推进，总投资7228亿元，占整体项目总投资的87%。其中，“三新”项目405个，总投资4402亿元，占产业项目比重达61%。产业投资“含绿量”越来越高，让宁夏高质量发展的“成色”更足。

宁夏发展改革委固定资产投资处处长张钊说：“宁夏紧抓黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设、能源转型发展、‘东数西算’等政策机遇，谋划实施了一批强基础、增功能、利长远的重大项目，涵盖了新材料、新能源、电子信息、高端制造等诸多行业，固定资产投资实现了速度快质量优。”

与此同时，作为稳投资的重要力量，宁夏民间投资活力也在不断增强。今年1-4月，宁夏民间投资表现亮眼，同比增长9.5%，高于全国4.2个百分点，占比达到61.2%。“宁夏的民间投资中，制造业是主角。民间投资的积极性高涨，体现出民营企业对宁夏投资环境的信心和企业家对于在宁投资的乐观态度。”张钊说。

正泰集团董事长南存辉说，宁夏发展新能源具有得天独厚的资源、政策和产业优势，公司将加大投资力度，带动产业链伙伴合力打造硅料、拉棒切片等光伏全产业链。

绿色“蝶变”破题高质量发展

宁夏宝丰能源集团电解水制氢生产车间内一派“绿意盎然”：绿色的地面，绿色的墙面标语，绿色的输氢管道，就连车间外立面也“穿”上了绿装。遍布工厂内外的“H2”符号，提醒着每位来访者，这里产出的主要产品是“绿氢”。

据介绍，该项目创新利用“风光互补”模式发“绿电”制取“绿氢”“绿氧”，并将“绿氢”“绿氧”直供化工系统替代化石能源生产高端化工材料，从而实现节能降碳。

“目前，我们正在不断扩大‘绿氢’生产规模，未来将达到百万吨产能，向全球最大的‘绿氢’供应商迈进。”宁夏宝丰能源集团总裁刘元管说。

今年3月，宝丰集团200GWh锂离子储能全产业链项目正式开工，项目采用全产业链新发展理念，上一个单元的产品是下一个单元的原料，构建起集“光伏自备电站、磷酸铁锂、人造石墨及电解液生产、电芯模组及PACK制造”于一体的完整绿色储能全产业链。

此外，宝丰集团还将打造全国首个大型“三绿项目”，用光伏电站、风力电站发出的“绿电”生产光伏板的原材料晶硅等“绿色材料”，再通过拉晶切片制造“绿色设备”，开辟出一条“低耗能、低排放、低成本”的碳中和工艺路线。

宝丰集团加速绿色“蝶变”，是宁夏促进节能降耗和碳减排、寻求绿色发展的缩影。经过转型升级，宁夏一些传统企业也开始走上高质量发展的道路。

作为一家传统的大型冶金企业，位于宁夏石嘴山市平罗县的宁夏吉元循环发展有限公司（吉元集团）通过对工业尾气、固废等资源的高效清洁利用，探索出一条循环产业的发展路子。

据介绍，吉元集团实施的冶金工业尾气生物发酵法制燃料乙醇项目，通过生物发酵技术将矿热炉尾气中的一氧化碳气体转化为燃料乙醇，并获取副产品饲料蛋白，实现了工业尾气资源的高效清洁利用。

“该项目将含有一氧化碳的工业尾气变成清洁燃料的最终产品，实现了碳捕捉、碳利用，每年可减少碳排放约18万吨。与传统铁合金工业尾气燃烧发电工艺相比，该工艺可减少颗粒物和氮氧化物排放67%。生产过程中可实现二氧化碳一次减排约30%。”宁夏吉元集团总经理莫军红说。

靠前服务提升发展“软实力”

“作为企业，真的非常感谢兴庆区政府的热情和务实，也深切感受到这里营商环境优良。”最近忙着给公司“搬家”的中国电子系统技术有限公司宁夏区域负责人佟祥婷对银川市兴庆区提供的高效服务连声称赞。

“在了解到企业目前的办公场所与企业整体定位、未来发展、资源配备等方面契合度不高的困难后，兴庆区迅速帮助我们对接数字经济产业园，还给予了租金的优惠。”佟祥婷说，“搬家”后，企业的房屋租金将从每月每平方米44元降至16元，有效降低了企业的租金成本。

企业获得感的提升，得益于宁夏近年来不断优化的营商环境和为企业投资发展、干事创业提供的高效服务。

近年来，宁夏大力推进“放管服”改革，市场主体活力和社会创造力持续迸发。精简行政审批事项，自治区本级政府部门行政职权由6264项压减为1930项，全区政务服务事项办理时限累计压减70%以上；全面推行“一网通办”，企业开办环节压缩83%，全区1个工作日办结率达到100%；聚焦“准入不准营”难题，推进照后减证、并证，直接取消审批54项、审批改为备案15项、实施告知承诺35项；探索“告知承诺”“用地清单”管理，强化联合测绘、联合审图、联合验收，提升投资和建设审批便利度……

一系列“硬举措”的落地实施，提升了宁夏政务服务的“软实力”，为宁夏经济高质量发展注入强劲动力。截至2022年3月底，宁夏市场主体总量达到72.53万户。

宁夏发展改革委副主任郝留虎说，宁夏把优化营商环境作为扩大有效投资、推动高质量发展的重要举措，围绕市场主体全生命周期，整合各类便民政务服务资源，确保市场主体享受贴心服务、获得暖心支持、助力顺心发展。

今年6月1日，《宁夏回族自治区优化营商环境条例》正式施行，对宁夏当前优化营商环境的有力举措予以立法确认。宁夏回族自治区人大常委会法制工作委员会主任朱赟说：“条例的颁布实施，将为推动高质量发展，营造良好的营商环境提供有力的法治保障，有利于不断吸引更多高端资源要素凝聚，吸引人才、资本、技术、品牌汇聚，为创新发展打造良好的‘软实力’。”

(责编：王震、陈键)