据新华社上海6月10日电(记者周蕊)经历疫情，上海汽车业正在加速复工复产，抢抓工时，包括特斯拉上海超级工厂、上汽乘用车公司临港工厂等在内的头部工厂已经恢复双班制生产。

上汽集团9日发布的数据显示，5月公司销售整车36.4万辆，正在逐步走出疫情影响，其中，新能源汽车销量近7.2万辆，同比增长56.6%；海外市场销量达8.6万辆，同比增长97%。

5月27日，上汽乘用车公司临港工厂开启双班生产压力测试，目前产能大约是单班生产时的两倍，接近满产时的八成左右。

随着疫情得到有效控制，长三角地区的汽车产业链供应链正逐步恢复正常，预计从6月中旬开始，上汽乘用车公司、上汽大众、上汽通用在沪整车厂均将实现双班生产，上汽集团产销有望重回增长。

记者从特斯拉中国获悉，从4月19日复工复产以来，特斯拉上海超级工厂目前已经下线整车超4万辆，产能利用率恢复至100%。同时，这一工厂还积极带动和帮助产业链整体高效复工，促进新能源汽车产业链从生产到物流、从销售到交付尽快恢复到正常状态。

特斯拉数百家供应商不仅遍布全国，甚至还包括许多海外供应环节，相关部门通过带动和提振关键零部件供应和仓储物流等环节，以特斯拉的复工带动相关产业链协同复工复产。

头部企业的工厂生产加速恢复，处于研发期的自动驾驶企业同样正在“抢抓工时”。

自动驾驶领域的科创公司友道智途的5G+L4智能重卡项目在疫情下测试“不停步”，以分批次、分阶段复工的方式“抢抓工时”。公司自主研发的全新无人纯电智能转运车，可以在港口和码头实现24小时无人运作。疫情期间，试制团队主动封闭进行科研工作，按原定计划完成了首车下线及场地动态测试。根据计划，无人纯电智能转运车将于下半年在青岛港口启动商业化运营。

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