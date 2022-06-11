本报记者 陈 晨

今年实施的大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策，是党中央因时应势强化跨周期和逆周期调节作出的重大决策。10日，在国家税务总局举行的新闻发布会上，国家税务总局新闻发言人荣海楼介绍，截至6月9日，已累计新增退税减税降费及缓税缓费超2万亿元，一系列税费支持政策红利逐步释放、成效日渐显现，为市场主体纾困解难、提振发展信心发挥了积极作用。

据了解，超2万亿元的新增退税减税降费及缓税缓费主要包括三部分：一是4月1日至6月9日，有14250亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，目前累计有15483亿元退税款退到纳税人账户，超过去年全年办理退税规模的两倍。二是1至4月全国新增减税降费2440亿元，包括小规模纳税人享受增值税优惠政策新增减税335亿元，“六税两费”减半征收政策新增减税降费476亿元，将小型微利企业年应纳税所得额100万~300万元部分再减半征收政策新增减税164亿元等。三是继续实施制造业中小微企业缓缴政策累计缓缴税费4289亿元。

“具体到大规模增值税留抵退税政策落实方面，4月1日至6月9日，从企业看，微型、小型、中型企业存量留抵税额集中退还基本完成，小微企业依然是受益主体。已获得退税的纳税人中，小微企业占比94.9%，共计退税7039亿元；中型企业占比4.4%，共计退税3412亿元。从行业看，享受存量和增量全额留抵退税的制造业等六个行业受益明显，纳税人获得退税7736亿元，户均退税115.2万元。”荣海楼说。

如此大规模的增值税留抵退税，在助企纾困方面产生了哪些具体成效？

国家税务总局货物和劳务税司司长谢文告诉记者，税务部门组织开展的企业抽样调查显示，退税资金主要用于扩大生产、技术研发、支付薪酬等方面，改善了企业现金流。5月份，全国享受退税企业采购支出同比增长10.9%，较留抵退税前的一季度加快3个百分点。销售收入同比增长10.6%，较一季度加快5.2个百分点，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。

接下来，国务院将进一步部署稳经济一揽子政策，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税。谢文透露，新增的1400多亿元退税款要在7月份基本退到位。这次政策在已出台的制造业等6个行业企业存量留抵税额一次性全额退还、增量留抵税额按月全额退还的基础上，将批发和零售业等7个行业纳入留抵退税政策范围，将为更多市场主体提供现金流，有效缓解资金压力。

除了加大增值税留抵退税政策力度，稳经济一揽子政策还包括车辆购置税减征政策等内容。荣海楼表示，国家税务总局将在前期工作基础上，在落细政策促快享、升级系统增便利、精准辅导广覆盖、广聚众智促改进等方面持续加大力度，抓好政策落实。

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