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加快推进“适老化”改造

胡耿丹
2022年06月11日08:44 | 来源：光明日报
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很多老年人的网瘾是一种补偿行为，要想从根本上解决老年人网瘾问题及其所引发的健康危害，必须明确和强化各相关主体的责任和义务、功能和定位，切实关注老年人借助网络试图填补的真正需求，厘清老年人网瘾发生的原因、影响因素和危害，提出针对性的防治策略，构建和推动“政府、社会、企业、家庭等各方主体齐抓共管、协同治理的老年人网瘾防治体系”。

从政府和社会层面来说，要加快推进互联网发展的“适老化”，同时构筑起老年人的网络安全壁垒。在网络参与的过程中，老年人网络安全知识较为有限，缺乏自我保护意识，常常成为网络诈骗、谣言、伪科学等网络信息的受害者。因此，国家应当制定专门针对老年人的网络安全保护法律法规，严厉打击针对老年人的网络犯罪行为，加大对网络平台的综合治理力度。除了重视网络建设之外，政府和社会更要关注老年人的核心需求，为积极老龄化提供实实在在的制度和设施保障。如，增设城市客厅、公园等适宜老年人休闲娱乐、健身交友的场所；以社区为单位组织老年大学、志愿团队，为老年人实现社会价值提供渠道，当有更多丰富精神文化世界的活动可供选择时，网络的诱惑力自然也会下降。

一些自媒体为了吸引眼球经常曝光虚假信息，制造恐慌焦虑，因此社会需要开展舆情引导，促进和帮助老年人学习如何正确上网、甄别虚假信息。社区、图书馆、高校、老年大学、老年协会、养老机构和各种社会公益组织应通过组织讲座、公益培训、技术咨询等形式帮助老年人掌握互联网知识、技能以及各种网络风险防范办法。

互联网企业和软件公司应当提高社会责任感，对自己的App和网页内容进行“适老化”改造，推出一些老年人友好型且容错性良好的界面，方便老年人使用。同时可以借鉴一些游戏公司针对青少年的网络沉迷预防系统，帮助老年人养成适度使用网络的行为习惯，或者通过弹窗、音乐等方式提醒老年人不要长时间使用手机。此外，面对纷繁复杂的信息流和参差不齐的网络产品，老年人往往缺乏甄别能力，因此互联网企业要严格审核自己的产品内容，打击骗取流量、造谣虚假、反科学的网络信息，如伪科学的养生文章、恶意剪辑的短视频等等。

家庭是引导老年人健康上网的核心主体。子女和其他家人要见缝插针地给老人普及网络知识与网络操作技能，鼓励老年人合理使用网络的应用功能，如出行打车、外卖购物、求医问药、网络订票、视频通话等，便利自己的生活。同时，也要提醒老人注意网络安全，保护个人信息，不轻信不传播网络传言；多给予老人关心，细心体察老年人埋在心中避而不谈的一些忧伤问题和负面情绪，如身体衰老带来的“不中用”感觉、赋闲在家的不被需要感。应主动与老年人沟通，引导他们积极表达和宣泄自己的情感需要，而不是一味地从虚拟网络去获得补偿；应主动安排各项文娱活动、健身活动，充实老年人的闲暇时间。年轻人可能比老年人更了解娱乐消遣的方式和渠道，因此可结合家中老年人的喜好为其报名老年大学、志愿活动、旅游团、健身团队、文艺团队等等，让其老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。这既能帮助他们提升自我效能感、归属感和意义感，更能防止其过度沉迷网络，平衡好线上与线下的生活。

综上可见，构建和完善“政府主导下的社会-企业-家庭协同干预老年人网瘾防治机制”，是引导、帮助老年人形成健康的上网方式，避免沉迷网络的有效保障。应通过多方合力，营造绿色安全的老年网络生态环境，帮助老年人跨越“数字鸿沟”而不沉溺其中，使老年人能够在友爱亲善的网络环境中，尽情体验老年友好型社会带来的参与感、获得感和幸福感。

（作者：胡耿丹，系同济大学心理学系教授、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

(责编：王震、陈键)

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