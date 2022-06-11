“付费内推实习”能够大行其道，一方面，源于部分高校大学生对进入大型知名企业就业的情结不减；另一方面，面临日益复杂严峻的就业形势，毕业生实习需求更加旺盛。要让高校毕业生避免陷入该类陷阱，需营造安全、有序、公正、合理的就业环境。

“1.5万元保证过”“不需笔试，面试走个流程就行”……近日，网络平台出现个别机构和个人，冒用券商及研究员名义招聘实习生，或发布虚假招聘信息，索取相关费用，大搞付费内推。随后，相关券商就招聘事项纷纷公开声明，强调官方招聘属唯一渠道，将保留追究发布不实信息者法律责任的权利。

发端于金融行业的“付费内推实习”并非新鲜事。早在几年前，就有媒体报道揭露了金融行业“付费内推”乱象：有的付费内推实习项目及收费，与实习单位没有任何关系，纯属网络中介欺诈；也有一些中介平台与企业“内鬼”勾连，但并非企业官方行为。无论哪种形式，“付费内推”的牟利目的已昭然若揭。即便其所为并非欺诈，其收取高额实习费用也不尽合理。

不过，尽管许多知名企业针对“付费内推实习”都声明与自身无关，社会也频频呼吁大学生不要轻信此类宣传，但“付费内推实习”大行其道的现状并无改变。究其原因，一方面，部分高校大学生对进入大型知名企业就业的情结不减，付费内推恰好契合了其急于实习和就业的心理需求；另一方面，从供需看，面对日益复杂严峻的就业形势，毕业生实习需求更加旺盛。就业和实习机会的稀缺性，给不良中介假借就业单位之名行非法牟利之实提供了外部环境。相关法律法规的缺位，以及网络技术监管难等因素，也助推了“付费内推”的野蛮生长。此外，部分用人单位设置的协议陷阱、合同陷阱或试用期陷阱等，常令毕业生求助无门。

实际上，收费实习等乱象早已被监管部门所关注。今年年初，教育部等八部门联合印发规定，明确“严禁以营利为目的违规组织实习”。由于影响公司形象以及潜在的纠纷，近年来，付费内推实习乱象也已被多家金融机构关注并加以整治，例如加强正式员工管理、扩大假期实习生名额、完善实习背调等。

助力毕业生顺利就业，是政府和社会应尽之责。要避免高校毕业生陷入就业和实习的陷阱，需要各方协同发力，为其创造安全、有序、公正、合理的就业环境。一方面，政府部门要与企业、学校、高校毕业生四方联动，通过“防火墙”制度来净化校园招聘实习信息，尤其是要规范劳动力市场尤其是网络中介的行为，有效降低大学生的求职成本。另一方面，作为求职者的大学生也要加强自身法律教育，莫轻信就业捷径，要提高求职安全意识和防范能力，利用法律武器来维护自身权利。

(责编：王震、陈键)