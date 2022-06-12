浙江东阳：四年三获省政府督查激励
2021年，浙江金华东阳市财政局担使命、谋发展、促改革，提升财政管理水平成效明显，实现高质量培育财源、高质量保障民生、高质量完善机制。
数字赋能，智慧监管。推动乡镇财政管理落到实处。图为东阳市南马镇公共财政服务中心一角。
以服务经济为中心，高质量培育财源
完善财政政策。制定完善制造业高质量发展20条、科技新政42条等，加大科技企业扶持及人才引进投入，促进企业提升创新力和竞争力。
强化企业招引。围绕“中国药谷”计划，加大生物医药产业招引力度，完成招引3亿元以上医药项目6个，10亿元以上医药项目1个。
便捷兑现通道。打造东阳市惠企利民政策兑现平台，将政策“搬上网”，汇集全市奖补政策549条，实现企业奖补“零次跑”，构筑便捷、高效、精准的财政奖补政策落地通道，2021年兑现企业奖补资金34.2亿元，助推企业高质量发展。
以优化收支为主线，高质量保障民生
着力筹措资金保重点。2021年我市入围浙江省绿色转化财政专项激励政策试点县市、竞争性择优入选浙江省乡村振兴集成创新示范建设县等。全力做好项目谋划申报、各项试点和资金争取，增加可用财力，提高民生保障能力。聚焦“保基本、兜底线”的公共财政导向，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障体系建设。
着力改善民生补短板。落实“弱有所扶”“幼有所育”“老有所养”，加大教育投入，保障常态化疫情防控，全力支持“三铁一机一高”、G315国道、G351省道提升改造等综合交通大会战项目推进，加码助力美丽乡村建设。2021年民生支出83.95亿元，占一般公共预算支出的75.8%,安排3.3亿元重点保障老百姓最关注的“十大民生实事”。
着力落实“两直”更快速。2021年完成中央直达资金支出任务11.89亿元，分配率、执行率均为100%，跑出了“两直”政策惠企利民的“加速度”。
以提升绩效为导向，高质量完善机制
突出节俭惠民。牢固树立过紧日子思想，逐年压减一般性支出、“三公经费”，减少非必要支出，聚焦教育、交通等重点民生领域及有利于全市发展的重点项目加大投入，确保每一分“省”下来的钱都花在刀刃上。
探索绩效改革。加快探索并形成完善的部门整体绩效预算管理“东阳模式”，入选省财政厅预算绩效管理改革试点。
强化数字赋能。成功争取省级数字财政综合应用门户试点。财政E网通系统实现全市财政数据集中展示，98%以上业务一网通办。行政事业单位内部控制信息管理系统对涉财事项实行线上动态监控、闭环管理，提高风险防控能力。（文：金缘倩、吴妍 图：中共东阳市委宣传部提供）
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