央视网消息（新闻联播）：随着国家一系列稳经济政策和复工复产各项措施加快落地，长三角地区多项经济指标恢复向好，经济运行复苏态势明显。

上海市经信委的最新统计显示，截至目前，上海9472家规模以上工业企业复工率超过96%，复产率达到69%，比一周前上升近20%。5月份规模以上工业企业周用电量环比增长5.6%，日均用电量已恢复至去年同期的86%以上。

这两天，在临港的这家集成电路企业迎来了全员到岗复工，生产线上也达到了满产水平。

上海新昇半导体科技有限公司负责人 马利哲：今年的订单就完全已经排满了，而且客户还要再追加订单，所以我们要抓紧增产扩容。

目前在上海，重点集成电路企业的产能利用率保持在90%以上。5月，上海汽车产量达7万辆，比4月份增长了三倍以上 。

上海市经信委总工程师 张宏韬：我们通过龙头企业率先复工复产，以点带链、以链带面。我们争取在上半年尽量多增少减，全年还是要努力实现经济的稳定增长。

不只是上海，安徽5月份全省制造业采购经理指数中生产指数、新订单指数比上月分别上升11.2和8.3个百分点。在江苏，规模以上工业企业已全面复工，苏州地区5月份工业用电量较上月增长了26.5%。在浙江，包括汽车、纺织等在内的2万多家重点工业企业生产恢复率超过了90%。

这两天，浙江的这家汽车零部件企业生产已全面恢复正常。记者在现场看到，大量发往上海的零部件正在装车。

浙江易锋机械有限公司副总经理 陆志龙：订单已经排到了年底，我们公司将维持年初制定的业绩增长20%目标不变。

此外，长三角地区正在发挥区域合作机制平台枢纽作用，内外联动推动跨区域保供保运和保链各项工作落实。目前长三角已形成统一的跨区域货物运输通行标准。5月份，整个东部地区物流业务总量指数达到50%以上，环比回升近10个百分点。

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