水利部推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京6月17日电 （记者余璐）“全面加强水利基础设施建设投资需求巨大，在加大政府投入的同时，必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。”在水利部今天召开的“推进‘两手发力’助力水利高质量发展有关情况新闻发布会”上，水利部副部长魏山忠表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

今年4月，中央财经委员会第十一次会议对加强水利等网络型基础设施建设作出了重要部署，强调要多轮驱动，发挥政府和市场、中央和地方、国有资本和社会资本多方面作用，要推动政府和社会资本合作（PPP）模式规范发展、阳光运行。近期，国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施，要求加快水利基础设施建设，印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见，明确将水利作为重点领域，提出一系列支持政策。

“为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，水利部建构了‘一二三四’工作框架体系，推进水利领域‘两手发力’工作。”魏山忠介绍，“一”就是锚定一个目标。即加快构建现代化水利基础设施体系，推动新阶段水利高质量发展，全面提升国家水安全保障能力。

“二”就是坚持“两手发力”。即坚持政府作用和市场机制两只手协同发力。各级水行政主管部门要全面履行战略、规划、标准、政策、监督、服务等政府职能，把政府该管的事情管严、管好、管到位，同时要善用、会用、用好市场机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更多运用市场手段，增强水利发展生机活力。

“三”就是推进三管齐下。一方面，充分用好金融支持水利基础设施政策。另一方面，推进水利基础设施PPP模式发展。鼓励和吸引更多社会资本参与水利基础设施建设运营，推动水利基础设施PPP模式规范发展、阳光运行。再一方面，积极稳妥推进水利基础设施投资信托基金（REITs）试点工作，盘活存量资产，扩大水利有效投资。

“四”就是深化四项改革。即深化水价形成机制改革、用水权市场化交易制度改革、节水产业支持政策改革、水利工程管理体制改革，通过改革协同，充分激发市场主体活力。

“下一步，水利部将建立健全推进‘两手发力’的工作机制和责任体系，形成上下联动、左右协调、协同推进的工作格局，鼓励各地积极探索，先行先试，拓宽水利基础设施长期资金筹措渠道，为加快构建现代化水利基础设施体系、全面提升国家水安全保障能力提供有力支撑。”魏山忠说。

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