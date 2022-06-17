中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）作为我国输变电装备领域唯一的“国家队”，拥有完全自主知识产权的交直流、全系列、全电压等级输变电装备研发制造体系，承担着巩固提升产业国际领先地位、维护产业链供应链安全稳定、构建现代产业体系的新使命。自成立以来，中国电气装备胸怀“国之大者”，坚持科技自立自强，积极梳理产业链图谱，加快推进科改示范，优化创新体系机制，集聚优质创新资源，强化“卡脖子”技术攻关，推进关键核心部件国产化替代，深化基础理论研究，加强数字技术融合，推动数字化、网络化、智能化转型升级，积极培育原创技术策源地，着力打造智慧电气装备产业链“链长”，保障国家能源安全。

聚焦基础固链，统筹科技创新规划，加快建设一流研发体系。中国电气装备紧盯“十四五”规划落实落地，积极制定科技发展规划，加强研发资源融合聚合，加快构建“中央研究院为引领、产业研发中心为主体、基层技术部门为支撑”的高效三级研发体系，引导创新资源和创新要素的合理聚集和流动。持续优化研发机制，建立以成果产业化为目标的全链条协同创新机制；深化科技项目管理“放、管、服”改革，实施研发赛马制及揭榜挂帅制，有效激发研发人员内生动力。推动科改示范，梳理国资委“科改示范行动”试点案例经验，形成科改试点激励机制试行办法，激发科改企业活力。深化电磁、电弧、绝缘、新型电力系统运行机理等基础理论研究，优化电气装备结构设计与生产制造工艺，强化电力装备领域基础开发平台的支撑能力。

加强技术补链，梳理产业链图谱，不断突破“卡脖子”难题。中国电气装备聚焦电气装备产业链发展，全面梳理关键卡点，绘制产业链卡点图谱，将“卡脖子”技术作为重点研发方向，提升我国电气装备制造极限生存能力。积极服务国家战略，着眼国家能源转型与能源安全，不断增强全方位配套及系统服务能力。成功研制的“±800kV换流变压器阀侧套管和穿墙套管”打破了国外在特高压直流工程高端套管领域的技术和市场垄断，产品已应用于青海-河南±800kV特高压直流输电工程，1200MVA/500kV三相一体自耦变压器、126kV无氟环保型气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、海上风电柔性直流输电IGBT换流阀等十余个装备列入国家能源局2021度能源领域首台（套）重大技术装备项目。稳步推进国产替代，完成ESP820嵌入式软硬件平台技术攻关，实现了芯片、操作系统及软件全部国产化，已完成数十个型号国产化保护及自动化产品研制，智能电能表元器件国产化率提高到99%，自主化IGBT驱动器组件完成挂网运行试验，220千伏国产绝缘料电缆实现国内首次应用，产业链韧性和自主化水平极大提高。

促进融合强链，加大协同创新力度，推进开放合作生态建设。中国电气装备加强整合企业内外、国内国际各种创新资源，形成自主创新和借脑引智两轮驱动格局，通过融合强链抢占技术制高点，形成技术引领，依托上海高端制造产业集群优势打通技术链、创新链、资金链，推进共建共享共赢创新生态建设。内部加大协同创新力度，增强科技创新的集聚效应和规模效益，在海上风电送出等方面实现技术突破，统筹开展储能（抽蓄）、氢能、充换电等新兴业务布局形成联合战队。产业链上下游加强合作，实现供需对接、优势互补和资源共享，与中国钢研科技集团联合组建“高端金属材料创新联合体”，与中国电子组建国产CPU和操作系统等信息化联合体，与中国工业互联网研究院共建创新联盟，成为新型电力系统技术创新联盟理事单位。加大国际交流力度，充分利用作为国际电工委员会标委会秘书处、IEEE PES中国区标准委员会和能源互联网技术委员会秘书处等窗口积极参与国际标准化治理，提升话语权和主导权。

推进优化塑链，发挥行业龙头作用，绿色智能引领行业发展。中国电气装备紧跟行业技术发展趋势，加快电工装备绿色制造步伐，促进电气装备智能化升级，现有主营产品市场份额均居市场前三，其中变压器、断路器、直流输电晶闸管换流阀、铁塔、电缆、开关柜、柱上断路器、避雷器、智能电表等产品市场占有率高居国内第一，特高压GIS、特高压电抗器、真空灭弧室等产品市场占有率位居世界第一。积极发挥行业龙头作用进行优化塑链，协同配套产业链开展升级换代，推动当地经济高质量发展。积极响应“一带一路”倡议，参建中巴经济走廊默蒂亚里—拉合尔±660千伏直流输电工程、巴西美丽山特高压直流输电工程等项目，2021年成功中标智利±600千伏Kilo高压直流输电项目，该项目带动产业链上下游企业走向南美市场，有效提升了我国在能源装备领域的国际竞争力和影响力。

中国电气装备将坚持统筹发展和安全，着力提升基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链能力，践行“赋能智慧电气、创引绿色能源”企业使命，紧盯打造现代产业链“链长”目标任务，形成具有国际影响力的自主品牌和“拳头”产品，全面推动我国电气装备产业转型升级高质量发展。

(责编：王仁宏、初梓瑞)