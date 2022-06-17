人民网北京6月17日电 （记者罗知之）今日，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合公布了5起骗取留抵退税等案件，重点聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为。

广西查处一起走私、非法出售发票、虚开、骗取留抵退税案件

根据南宁海关缉私局移送线索，广西公安经侦和海关缉私部门联合税务、人民银行、外汇管理局成功破获一起走私、非法出售发票、虚开、骗取留抵退税案件。经查，走私团伙通过低报价格等方式报关进口牟利，同时与倒卖海关缴款书团伙相互勾结，利用富余的海关进口增值税专用缴款书采用变票等造假方式抵扣、骗取税款。该案涉及多个犯罪团伙，涉案总值155亿元。税务稽查部门已查实团伙下游企业涉嫌骗取留抵退税525万元的违法事实，正对其他可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前公安机关已抓获犯罪嫌疑人19人。

广东查处一虚开团伙骗取留抵退税案件

广州市税务稽查部门根据分析线索，联合公安、海关等部门依法查处一虚开团伙骗取增值税留抵退税案件。经查，该虚开团伙控制多家企业，在没有实际交易的情况下，对外虚开增值税专用发票价税合计5.07亿元，税务稽查部门已查实该团伙控制的企业利用虚开发票虚增进项税额骗取留抵退税12.23万元的违法事实，正对其他可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安机关抓获犯罪嫌疑人22人。

大连查处一虚开团伙骗取留抵退税案件

大连市税务局稽查部门根据分析线索，在检察机关提前介入、人民银行提供资金查询和分析支持下，联合大连经侦部门依法查处一跨区域虚开团伙骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙通过控制多家空壳企业，虚开增值税专用发票价税合计12.8亿元，为下游多家企业虚开增值税专用发票骗取留抵退税。税务稽查部门已查实该团伙下游企业骗取留抵退税11.57万元的违法事实，正对其他可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安机关抓获犯罪嫌疑人11人。

辽宁查处一虚开团伙骗取留抵退税案件

辽宁省税务稽查部门根据分析线索，指导抚顺市税务稽查部门联合抚顺公安税侦部门依法查处一起团伙虚开发票骗取留抵退税案件。经查，该团伙在无实际经营业务的情况下，为抵扣进项税额，虚开农产品收购发票价税合计4.29亿元，并勾结中介机构，利用多家空壳企业虚开增值税专用发票价税合计4.27亿元，为下游多家企业虚开增值税专用发票骗取留抵退税。税务稽查部门正对该团伙下游企业涉嫌骗取留抵退税297.48万元的违法事实开展深入检查。目前，公安机关已抓获犯罪嫌疑人5人。

宁夏查处一虚开团伙骗取留抵退税案件

宁夏回族自治区税务稽查部门根据分析线索，指导银川市税务稽查局联合银川市公安、人民银行等部门依法查处一起跨区域团伙虚开发票骗取留抵退税案件。经查，该团伙控制多家企业虚开增值税专用发票骗取留抵退税，税务稽查部门已查实该团伙下游某砂业公司通过虚假支付货款、运费等手段，接受上游虚开团伙企业虚开增值税专用发票2285份，骗取留抵退税94万元，偷税431万元。目前，税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。

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