人民网北京6月17日电 （记者杨曦）为落实“双碳”行动，充分发挥中国认证认可协会团体标准作用，科学、高效地推进“双碳”标准化工作，中国认证认可协会于6月15日正式发布团体标准《碳管理体系 要求》（T/CCAA 39-2022）。

据中国认证认可协会有关负责人介绍，随着国家“双碳”工作的深入推进，碳达峰、碳中和已纳入生态文明建设整体布局，并成为实现绿色高质量发展的关键抓手。在推动经济社会发展全面绿色转型的进程中，需要采用系统的思维方式全面分析面临的碳风险和机遇。同时，近些年随着国际贸易中的碳壁垒政策和机制迅速发展，更要坚持系统观念，坚持防范风险，提前做好应对之策。在此背景下，《碳管理体系 要求》标准以生命周期碳管理为理念，采用风险和机遇思维，遵循“策划-实施-检查-改进”（PDCA）持续改进的管理原则，为各类组织开展碳管理活动、提升碳管理绩效提出了规范性要求。同时，标准适合各类组织的碳管理体系要求，可供第一方、第二方和第三方的各类机构使用。

据介绍，该标准的特点主要体现在以下几个方面：

一是以传统的“监测、报告、核查（MRV）”碳管理理念为基础，基于生命周期观点和风险思维，采用ISO管理体系的结构和表达方式，以“提升碳绩效”为目标导向，采用PDCA循环运行、持续改进的模式，建立系统、全面、有效的碳管理体系。进一步引导组织采用体系的思维方式全面分析组织面临的碳风险和机遇并采取行动，助力实现国家“双碳”目标。

二是引导行业从特定机制下的碳管理模式向产品/服务生命周期过程的碳管理理念转变，在“设计、采购、生产、交付、使用、废弃、回收处置”的生命周期过程中识别碳管理重点，系统策划、有效运行，带动组织上下游供应链和产业链共同提升碳管理绩效。

三是绿色低碳已成为“世界语言”，采用ISO管理体系标准的表达方式，在ISO管理体系高阶结构的框架下，运用ISO14001和ISO50001核心要素和条款设计的理念，与其他管理体系更具兼容性、更利于后续组织应用以及为后续国际互认打好基础。

四是通过建立系统、全面、有效的碳管理体系并获得第三方认证，可有效规范组织碳排放数据的采集、分析、核算、报告和披露及其可信性，提升组织的碳数据管理的准确性和完整性，促进政府、行业、金融机构、供应商，以及社会组织等相关方的采信。同时，标准鼓励组织通过碳信息披露机制，引导公众从低碳消费的视角共同参与组织的碳管理，关注从消费端促进碳减排，并提升组织自身的品牌形象。

据了解，该标准由中环联合认证中心牵头负责，组织来自产学研用等34家单位共同完成，对于探索推进碳管理体系认证等合格评定活动，为各相关方建立碳管理信心，具有重要价值和意义。

(责编：杨曦、吕骞)