工信部：为外资企业在华落地生根、发展壮大做好服务保障
2022年06月17日17:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者申佳平）6月17日，西门子（数控）南京有限公司新工厂开业仪式在江苏南京举行。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在视频致辞中表示，将一如既往地为外资企业在华落地生根、发展壮大做好服务保障。
辛国斌指出，中国政府采取积极措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，努力保障产业链供应链稳定畅通，有序推进企业复工复产和全面达产。中国工业转型升级、结构优化的发展大势没有改变，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。
他表示，工业和信息化部将推动各方加强对话交流与分工协作，携手构建稳定和富有韧性的产业链供应链；支持企业加快数字化、智能化、绿色化发展，推动产业转型升级；深化“放管服”和重点领域改革，进一步优化营商环境，大力减轻企业负担，激发市场主体活力，稳住企业这个根基。
辛国斌指出，西门子是第一批进入中国的外资企业，在为中国经济社会发展作出重要贡献的同时，也享受到了中国改革开放带来的红利。希望西门子继续深化对华合作，成为中德、中欧乃至全球产业合作的践行者和引领者。
(责编：申佳平、章斐然)
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