人民网北京6月17日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合印发《减污降碳协同增效实施方案》（以下简称《方案》），对推动减污降碳协同增效作出系统部署。

《方案》坚持突出协同增效、强化源头防控、优化技术路径、注重机制创新、鼓励先行先试的工作原则，提出到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到2030年减污降碳协同能力显著提升等工作目标。

生态环境部有关负责人表示，《方案》是碳达峰碳中和“1+N”政策体系的重要组成部分，对进一步优化生态环境治理、形成减污降碳协同推进工作格局、助力建设美丽中国和实现碳达峰碳中和具有重要意义。

据介绍，为确保2025年和2030年两阶段目标实现，《方案》从源头防控协同、重点领域协同、环境治理协同和管理模式协同等方面提出重点任务措施。

一是加强源头防控协同。强化生态环境分区管控，构建分类指导的减污降碳政策体系，增强生态环境改善目标对能源和产业布局的引导作用。加强生态环境准入管理，坚决遏制“两高”项目盲目发展。推动能源绿色低碳转型，实施可再生能源替代行动，不断提高非化石能源消费比重。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

二是突出重点领域协同。推动工业、交通运输、城乡建设、农业农村、生态建设等领域减污降碳协同增效，加快工业领域全流程绿色发展，建设低碳交通运输体系，提升城乡建设绿色低碳发展质量，协同实现生态改善、环境扩容与碳汇提升。

三是加强环境治理协同。强化环境污染治理与碳减排的措施协同，推动环境治理方式改革创新。加大常规污染物与温室气体协同减排力度，一体推进大气污染深度治理与节能降碳行动。推进污水资源化利用，因地制宜推进农村生活污水集中或分散式治理及就近回用。鼓励绿色低碳土壤修复，强化资源回收和综合利用，加强“无废城市”建设。

四是创新协同管理模式。在重点区域、城市、园区、企业开展减污降碳协同创新。在区域层面，加强结构调整、技术创新和体制机制创新；在城市层面，探索不同类型城市减污降碳推进机制；在产业园区，提升资源能源节约高效利用和废物综合利用水平；在企业层面，支持打造 “双近零”排放标杆企业。

一图读懂《减污降碳协同增效实施方案》。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、吕骞)