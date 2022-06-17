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济郑高铁濮郑段6月20日开通运营 郑州至濮阳最快52分可达

2022年06月17日18:43 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，济南至郑州高速铁路濮阳至郑州段（以下简称济郑高铁濮郑段）将于6月20日开通运营，郑州至濮阳最快52分钟可达，中原城市群之间的联系将更加紧密。

运行试验动车组列车行驶在济郑高铁郑州区段。王玮摄

济郑高铁连接鲁豫两省省会济南和郑州，全长约407公里，分两段建设，目前，济南至濮阳段建设正在有序推进，濮阳至郑州段如期建成。本次开通的濮阳至郑州段全长195公里，按上限标准时速350公里设计，常态化按时速310公里达标运营，途经濮阳、新乡和郑州市，共设濮阳东、内黄、滑浚、卫辉南、新乡东、新乡南、郑州东7座车站，其中新乡东站为既有线改建车站，郑州东站为既有车站。

一列济郑高铁运行试验动车组列车从郑州东站驶出。王玮摄

济郑高铁濮郑段位于豫东北平原地区，线路频繁穿越农田、林地、养殖区、城镇居民生活区等地带，沿线人口密集，环保水保要求高。自2016年10月开工建设以来，国铁集团组织参建单位科学有序推进工程建设，特别是防范化解各种河流施工风险，突破钢结构桥梁铺设无砟轨道技术难题，成功建造了黄河上单体规模最大、运营速度最高的万滩黄河公铁大桥，为全线建成投用奠定了坚实基础。

濮阳东站站房。王玮摄

项目开通运营前，国铁集团组织相关单位，严格各项规定和标准，对济郑高铁濮郑段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该项目完全满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

濮阳东站客运值班员巡视检查站台。王玮摄

济郑高铁濮郑段开通运营后，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，单日最高可开行动车组列车55对。

济郑高铁郑州万滩黄河公铁大桥。王玮摄

济郑高铁濮郑段的建成运营，将进一步完善区域路网结构，极大便利沿线人民群众出行，对助推中原城市群建设，加快区域经济社会发展，具有十分重要的意义。未来，济郑高铁全线贯通后，济南、郑州间将形成快速客运通道，濮郑段的路网作用将进一步凸显。

鸟瞰濮阳东站站房及站前广场。王玮摄

据悉，铁路部门今日起陆续发售济郑高铁濮郑段动车组列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

（图片来源：国铁集团郑州局）

(责编：王连香、吕骞)

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