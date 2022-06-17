原标题：2000+岗位稳保就业，市国资委“京企直聘”平台升级上线

6月16日，由北京市国资委主办、北京外企人力资源服务有限公司承办的“京企直聘”招聘平台全新升级上线，并发布2000余个优质岗位稳就业、保就业。

“京企直聘”是市国资委推动就业工作数字化升级的一项重要举措，目的是强化人才队伍源头建设，集中首都国际品牌力量，聚合市管企业招聘需求，搭建首都国企与优秀人才之间的更广泛、更精准、更高效的对接平台。

去年11月，“京企直聘”校招平台上线运行，成为北京国企与高校毕业生的线上对接平台。此次平台升级，校园招聘版块通过改版，增加了专业、行业、职业搜索，让筛选功能更加精准。在此基础上，平台还新增加社招版块，求职者可通过地区、薪资、学历、公司规模、行业、公司性质等条件筛选出心仪岗位。

平台功能升级的同时，近500家北京市属企业发布了2000多个就业岗位。企业涵盖工业、建筑、商贸旅游、房地产、社会服务、农业、投资、市政公用、金融等行业中的顶尖企业，岗位涵盖了人事、行政、法务、财务、技术、研发、市场、设计、管培生等。

据了解， “京企直聘”平台此次还增加简历在线填写投递功能，求职者可在线填写简历、平台投递，并实时掌握投递进展。该功能还支持移动端小程序投递，让投递简历变得更便捷。求职者通过PC和微信小程序均可登录“京企直聘”招聘平台，“京企直聘”微信公众号将定期推荐优质岗位。（孙杰）

(责编：曹淼、李源)