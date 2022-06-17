原标题：农行北京分行顺利实现北京自贸区“新型国际贸易服务平台”首批测试

6月15日，北京自贸试验区新型国际贸易服务平台正式启动功能测试。农行北京分行作为首批参与行，顺利实现该平台业务测试，为后续平台推广打下坚实基础。

新型国际贸易服务平台是在市“两区”办指导支持下，由大兴机场临空区牵头搭建。平台以物流数据整合为核心，通过融合大数据、云计算、区块链等技术，有效解决离岸贸易背景真实性这一痛点问题，以数字化平台方式有力提升离岸贸易跨境结算便利化水平。

农行北京分行作为平台搭建参与者，积极配合并投身平台的全流程搭建工作，从场景设计、需求探讨、流程优化、风险防控等各个环节，持续为平台建言献策。同时，积极参与系统前期测试工作，并于平台启动功能测试首日，为辖内某大宗商品贸易商的离岸贸易业务进行真实性核验，成功获取核验报告，有力提升跨境业务办理效率。

据了解，平台预计6月30日试运行上线。下一步，农行北京分行将用好用足这一智能平台，全力支持新型离岸贸易高质量发展，为企业提供更便捷高效的一揽子跨境金融服务，在助力“两区”建设方面积极贡献农行力量。

(责编：曹淼、李源)