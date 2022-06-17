自定点帮扶内蒙古自治区正镶白旗以来，国家统计局立足帮扶地区实际，因地制宜引进优质产业，通过建立村级屋顶分布式光伏发电项目，帮助发展壮大帮扶村新型集体经济，进一步挖掘发展潜力，实现外部帮扶和内生动力“双轮驱动”，为正镶白旗推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献统计力量。

一、基本情况

正镶白旗位于内蒙古阴山北麓、锡林郭勒草原西南部。土地总面积6253平方公里，下辖2个镇、3个苏木，78个嘎查村（牧场）、7个社区。2021年，全旗常住人口为4.28万人。2011年被列为国家扶贫开发工作重点旗，2015年成为国家统计局定点帮扶单位，2017年被列为内蒙古自治区深度贫困旗，2020年如期退出国家级贫困旗县序列，2021年被列为国家乡村振兴重点帮扶旗县。

正镶白旗查干宝恩本村和南沟村是国家统计局定点帮扶的包联村。在国家统计局党组的坚强领导和地方党委政府的有力支持下，驻正镶白旗定点帮扶工作组（以下简称工作组）立足正镶白旗资源禀赋，在南沟村选址建设村级屋顶分布式光伏发电项目，成功实现并网发电，为查干宝恩本村和南沟村持续带来稳定可观的经济收入，成为正镶白旗首家具有示范性的村级屋顶分布式光伏发电项目。

二、做法及成效

（一）结合实际重调研，在精准帮扶上下功夫。

正镶白旗属于中温带干旱大陆性气候，冬长春短，夏热秋凉，无霜期短，降雨量少而集中，昼夜温差大，光照充足，雨热同季。根据正镶白旗太阳总辐射量推算结果，太阳总辐射量1—5月呈上升趋势，5月达到最高；6—12月呈下降趋势，12月达到最低，年太阳辐射量水平约为5784.6MJ/m?。根据《太阳能资源等级总辐射》国家标准，正镶白旗太阳能源丰富程度等级为资源很丰富，是发展太阳能发电的理想区域。

通过走访多家光伏企业和借鉴有关地方典型案例，工作组发现村级屋顶式光伏发电项目具有诸多优点，如无噪音、无污染，不影响用户电压环境；系统模块化设计、各部件无需经常更换，日常维护较为简单，大大减少后顾之忧；持续时间长，能够稳定运营25年以上，年均发电量39万KWh，按现价计算(0.2829元/度)，能给村集体带来每年10万余元长时间稳定收入。

经过大量实地深入调研，结合当地光照、风沙、地质等自然条件、建设条件和政策要求，并经第三方研究机构可行性分析后，工作组认为正镶白旗所在区域太阳能资源十分丰富，对外交通较为便利，并网条件优良，是建设光伏发电站的理想站址；在正镶白旗发展村级屋顶分布式光伏发电项目符合地方实际，具备科学性和可行性；项目的开发运行符合绿色发展理念，与国家能源政策方针和内蒙古自治区能源发展战略相一致；在环保的前提下，能够行之有效且稳定持续地带来可观的经济收益，从而帮助两个帮扶村壮大集体经济。综合考虑以上因素，最终决定利用局机关投入的帮扶资金建设村级光伏发电项目。

（二）党建引领谋发展，在凝心聚力上见行动。

农村工作千头万绪，基层党组织是各项工作的主心骨，办好农村的事情，实现乡村振兴，离不开基层党组织的带动引领。在广泛调研和充分论证后，工作组就建设光伏发电项目与查干宝恩本村和南沟村两委多次进行沟通，紧密结合两村实际情况，向村两委介绍项目推进的有利条件、发展前景和经济效益，听取村两委意见和建议。经过群众座谈、实地考察、答疑解惑、集体研究等环节，进一步加深认识，统一思想，最终获得村两委和村民的认可和支持。

“火车跑得快，全靠车头带”，基层党支部就是乡村振兴的火车头。村党支部催生的强大“内动力”为光伏发电项目建设注入“红色能量”。在村党支部的积极配合下，光伏发电项目顺利完成地质勘测、项目选址、工程安装、并网发电、运营维护等一系列工作，最终得以顺利运营。

（三）组织保障夯基石，在落地见效上展作为。

在光伏发电项目实施过程中，工作组以久久为功的精神，充分发挥主观能动性，确保项目高质量、无差错地建设完成。项目建设前，向当地有关部门征求意见，获得充分支持；严格按照程序进行项目公开招标，通过多家企业评标对比，精心挑选施工企业；多次与当地发改、供电部门沟通协调，做好项目前期准备工作，加快项目审批立项；项目建设中，派员赴现场监督挑选面板材料，确保项目组件质量和性能达到预期标准；协调承建单位与村集体加强沟通，强化现场督导和监管力度。

经过工作组攻坚克难，最终光伏发电项目顺利建成并实现并网发电。根据《内蒙古自治区发展和改革委员会关于合理调整电价结构有关事项的通知》，上网电价按照西部区脱硫标杆电价0.2829元/度计算，项目建设总投资115万元，投资内部收益率为8.32%，高于基准收益率8%，投资回收期为12.02年，具有较好的盈利能力。经与村两委充分协商，工作组制定光伏发电项目收益比例分配规则，南沟村占55%，查干宝恩本村占45%；所有收益均归村集体所有，并严格按照“3322”分配原则执行，即30%用于壮大村集体经济、30%用于扶持困难户、20%用于教育帮扶、20%用于医疗救助。光伏发电项目并网发电后，得到村两委和广大村民的一致好评。项目的建成达到了凝聚人心、壮大集体经济、推动乡村振兴的良好效果。

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(责编：曹淼、李源)