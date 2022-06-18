原标题：鼓励绿色智能家电下乡和以旧换新

昨天，工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出未来四年轻工业的发展目标。到2025年，轻工业综合实力显著提升，占工业比重基本稳定，扩内需、促消费的作用明显，服务构建新发展格局、促进经济社会高质量发展的能力增强。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼介绍说，《指导意见》提出四个方面举措：一是推进产业基础高级化。深入实施重点产品、工艺“一条龙”应用计划。大力开发塑料制品、家用电器、食品等行业高端专用装备。

二是加快产业链补链强链。组织行业协会、研究机构、骨干企业等机构，编制家用电器、塑料制品、化妆品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，加强风险评估，推动补链固链强链。建立监测预警机制。对重点地区、重点行业、重点集群、重点企业进行监测调度，及时掌握产业发展态势，为政府部门、行业、企业提供信息服务。支持乳制品、罐头、酿酒、粮油等行业建设优质原料基地，推动大宗食品全产业链升级。

三是深入实施数字化转型。引导企业综合应用新一代数字技术，聚焦研发、设计、制造、营销、服务等环节，推动数字化、网络化、智能化。推动网络安全分类分级管理。支持企业争创国家级工业互联网、两化融合项目，建设一批轻工业智能制造示范工厂，推广一批智能制造优秀场景，培育一批网络安全示范标杆。实施数字化发展推进工程。

四是发展服务型制造新模式。推进轻工业与现代服务业深度融合，加快培育发展服务型制造新业态新模式，完善服务型制造评价体系，促进轻工业提质增效。

工信部消费品工业司一级巡视员张晓峰解读表示，为进一步推动轻工业绿色低碳转型，下一步《指导意见》提出以下部署：一是加快绿色发展。加大行业节能降耗和减污降碳力度，加快完善能耗限额和污染排放标准，树立能耗环保标杆企业，推动能效环保对标达标。

二是全面建设绿色制造体系。加强有害物质源头管控和绿色原材料采购，完善绿色工厂评价、节水节能规范等标准，建设统一的绿色产品标准、认证、标识体系。积极推行绿色制造，培育一批绿色制造典型。鼓励企业进园入区，引导企业逐步淘汰高耗能设备和工艺。

三是引导绿色产品消费。加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

文/本报记者 温婧 统筹/余美英

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