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全国已收获小麦2.75亿亩 夏粮主产区收获进度过九成

2022年06月18日08:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月18日电 （记者李栋）农业农村部最新小麦机收进度显示，截至17日，全国已收获小麦2.75亿亩，夏粮主产区小麦收获进度过九成。

分地区来看，目前，四川、湖北、河南、安徽、江苏麦收已经结束，陕西、山东、山西、河北麦收有序推进；河北小麦收获已经过半。

“三夏”时节，在河北省邢台市南和区一望无际的麦田里，大型联合收割机来回穿梭，一排排金黄的麦穗被收割机“吃”了进去，不一会儿，饱满的麦粒堆满了收割机的储粮仓。

“你看看这成色多好，打眼一瞧就知道又是一个丰收年。”种植了400亩小麦的农民王志刚随手扯掉一个麦穗，揉碎、轻轻一吹，饱满的麦粒平铺在掌心。

素有“畿南粮仓”美誉的南和区，是全国粮食生产先进区、粮食高产创建示范区。数据显示，截至6月16日17时，河北省3350.8万亩小麦已收获1733万亩，超过五成。

“‘三夏’农时紧任务重，全省共组织和调度小麦联合收割机、拖拉机、夏玉米播种机、秸秆还田机等200万台农业机械投入田间作业，其中小麦联合收割机9.7万台。”河北省农业农村厅相关负责人表示，麦收期间各级部门突出一个“抢”字，立足一个“快”字，确保夏粮颗粒归仓，秋粮适时播种。

据气象台报道，6月18日至21日，华北平原中南部仍将出现持续高温天气，本轮高温过程呈现范围广、强度强、持续时间长的特点，对于麦收收尾工作将带来不利影响。“农业农村部门要指导种植、养殖户做好麦收和防暑工作，特别要做好麦收期间的防火工作。”该负责人说。

有好收成，更要卖出好价钱。“今年的夏粮市场呈现出收割进度快、生产形势好、市场价格优三个特点。”在国家粮油信息中心首席分析师王晓辉看来，从各方面反映看，得益于政策好、天帮忙和各方努力，去年秋汛并未对冬小麦播种面积及时机产生较大影响，今年小麦单产明显好于上年，质量为近年来最好，丰收大局已定。

“目前，小麦收购价格普遍在1.5元/斤左右，远高于1.15元/斤的最低收购价格。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，今年小麦价格将保持合理区间运行，建议农民均衡有序售粮，储好粮、卖好价。

(责编：王连香、吕骞)

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