原标题：民航局：下半年将逐步增加定期国际客运航班

北京青年报记者从6月17日召开的民航局例行新闻发布会上获悉，5月份，全国民航生产运行数据较4月实现大幅上涨。全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为38.9亿吨公里、1207.3万人次和49.1万吨，环比分别增长31.8%、53.2%和17.0%。

民航局航空安全办公室副主任吴世杰介绍，5月份，全行业完成运输航空飞行36.1万小时；通用航空飞行12.7万小时，同比增长8.3%。民航航班效益指标小幅回升，全行业飞机日利用率为3.0小时，环比增加0.8小时。共保障各类飞行17.8万班，日均5747班。全国航班正常率为97.4%。

航空物流畅通是稳定产业链供应链的重要环节。发布会上，民航局运输司司长梁楠表示，近期全国航空物流保通保畅工作持续向好的局面进一步巩固。民航局积极参加国务院物流保通保畅领导小组总指挥及办公室调度会，对长三角、珠三角、京津冀和上海浦东机场、广州白云机场等重点区域和机场开展调度，协助协调解决相关问题；完善了航空物流保通保畅工作机制，密切关注首都、浦东、广州、深圳等全国主要国际枢纽口岸和重点区域枢纽口岸运行状态，加强沟通联络、信息监测和运行调度；并积极推介上海浦东、广州白云等机场的好经验和做法，为行业发展提振信心。

针对“目前国际航班运行情况如何，下半年国际航班数量是否会逐步增加”的问题，梁楠表示，疫情以来，民航局按照党中央国务院决策部署，采取科学、精准、动态的国际客运航班调控措施，在保持与54国定期国际客运航线基本通联的同时，有效防止疫情跨境传播。

在确保防疫安全前提下，有序安排国际航班运行既有利于我国经济发展和中外人员往来，也是实现航空运输业可持续发展的需要。目前，在国务院联防联控机制统筹下，民航局正在与部分国家商谈，逐步、稳妥增加定期国际客运航班，满足人员往来需要。文/本报记者 蔺丽爽

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