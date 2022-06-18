人民网北京6月18日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月20日，郑州至重庆高速铁路襄阳东至万州北段（以下简称郑渝高铁襄万段）建成开通，我国西南地区外出的又一快速客运通道——郑渝高铁实现全线贯通运营，北京、郑州至重庆最快6小时46分、4小时23分可达，中原城市群、成渝地区双城经济圈联系将更加紧密。

郑渝高铁开始联调联试。罗文武摄

郑渝高铁北起河南省郑州市，南至重庆市，途经河南、湖北、重庆三省市，全长1068公里。其中，重庆北至万州北段于2016年11月28日开通，按上限标准时速250公里设计，常态化按时速210公里达标运营，经实施安全标准示范线建设工程，拟于郑渝高铁全线贯通时常态化按时速250公里高标运营；郑州东至襄阳东段于2019年12月1日开通，按上限标准时速350公里设计，常态化按时速310公里达标运营；本次开通的襄阳东至万州北段全长434公里，按上限标准时速350公里设计，常态化按时速310公里达标运营，途经湖北省襄阳市、荆门市、宜昌市、恩施土家族苗族自治州和重庆市巫山县、奉节县、云阳县、万州区，设襄阳东、南漳、保康县、神农架、兴山、巴东、巫山、奉节、云阳、万州北10座车站。

试验车行驶在郑渝高铁万州北至云阳区间。罗文武摄

郑渝高铁襄万段位于湖北西部、重庆东部山区，穿越秦巴、巫山、齐岳山等众多山脉，横跨汉江、大宁河、梅溪河等多条河流，途经神农架原始森林地区和众多自然保护区，沿线山高谷深，线路桥隧比高达98%，地形地貌复杂多变，岩溶、滑坡等地质灾害时常发生，环保水保要求高。自2015年12月开工建设以来，国铁集团组织参建单位克服各种困难，优质高效推进工程建设。全线新建桥梁91座、隧道57座，架设了奉节梅溪河双线特大桥、保康两河口双线特大桥等一批特大型桥梁，建成了小三峡隧道、新华隧道等一批长大隧道，确保了工程如期建成。

复兴号动车组驶进神农架站。 张俊、王琪摄

项目开通运营前，国铁集团组织相关单位，严格各项规定和标准，对郑渝高铁襄万段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该项目完全满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

郑渝高铁全线开通运营后，铁路部门将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，襄万段单日最高开行动车组列车106列，北京、天津、太原、郑州、武汉等多地至重庆将开行直达动车，北京、郑州、武汉至重庆最快分别6小时46分、4小时23分、4小时57分可达。

神农架站全景图（航拍）。张俊、王琪摄

郑渝高铁是我国“八纵八横”高铁网的重要组成部分，形成了我国西南地区外出的又一快速客运通道，串联起嵩山少林寺、襄阳古隆中、神农架原始森林、奉节白帝城、巫山大小三峡等众多著名旅游景点。这一高铁的全线贯通，将进一步完善华中、西南地区铁路网结构，极大便利沿线人民群众出行，促进旅游资源开发和产业发展，释放襄渝普速铁路货运能力，更好推动地区物流发展，对加快中原城市群、成渝地区双城经济圈的发展，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门已陆续发售郑渝高铁动车组列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

（图片来源：中国国家铁路集团）

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