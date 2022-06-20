本报记者 徐 靖

又到周末，安徽省合肥市市民刘先生带着家人，驱车出发了。不过一小时车程，就到了庐江县长冲村安凹村民组。满目葱茏，澄澈的河水潺潺流过，一处民宿掩映在村庄之中，这便是此行的目的地——云里安凹。

“这里离市区近，风景也好，附近还有生态有机农场，可以钓鱼、采摘，家人都很喜欢。”刘先生经常带家人来这里散心。

庐江县北濒巢湖、南近长江、西依大别山余脉，境内有碧波湿地、险峻奇峰，更有享誉华东的温泉度假区，拥有国家4A级旅游景区2家、国家3A级旅游景区8家。“十三五”以来，庐江县推进“自然山水游、民俗风情游、乡村体验游”，走城乡统筹、农旅融合的发展新路。2020年，庐江县组建乡村振兴投资发展有限公司，将全县乡村闲置资产、资源收储或租赁，由政府统筹乡村振兴资金进行旅游民宿项目开发建设，云里安凹等一批优质民宿由此诞生。

“庐江民宿作为乡村产业的新业态，在带动村民就业、反哺乡村经济方面发挥了重要作用。”庐江县文化和旅游局党组书记、局长苏荣介绍，发展民宿产业有效盘活了乡村闲置资产，带动了资金流、物流、信息流，吸引更多人才向乡村汇聚。

今年34岁的汤池镇村民凌彩虹，很早就外出闯荡。2020年，她凭借多年酒店工作经验，回到家乡在云里安凹民宿找到了新工作。“收入跟在外面打工差不多，还能兼顾家庭。”凌彩虹说。

长冲村第一书记赵明坤告诉记者，长冲村户籍人口5000多人，十几年前，全村常住人口最少的时候，不到1000人，几乎都是老人小孩。近年来，随着乡村旅游的发展，不断有年轻人返乡，如今常住人口已超过2000人，有劳动能力的村民超过半数吃上“旅游饭”。“目前村里在建的民宿就有8家。”赵明坤说。

离云里安凹民宿不过10分钟车程，就是占地50亩的安凹有机农场，主要生产各种有机蔬菜。不只供给民宿，还通过电商销售到江浙沪等地。

“农场一般中午接单，下午采摘，晚上发货，第二天就能送到客户手中。游客还可以在这里体验蔬菜采摘。”安凹有机农场负责人王晓明说，农场平均每天用工10人次，都是本地人。附近村民自家生产的优质农副产品，农场认真检测后也收购销售。

近年来，庐江县逐渐吸引外地资本投资兴建民宿。十里长冲、三冲村等民宿集聚区正在兴起，全县精品民宿总数达26家，云里安凹民宿被评为全国首批甲级旅游民宿。

循着全域旅游的发展思路，庐江县改善旅游基础设施，提升管理服务水平。全县开通城乡旅游客运公交、环巢湖观光巴士，配套生态停车位1024个，实现所有乡镇二级公路镇镇通，融入合肥30分钟、长三角3小时交通圈；新建18个景点游客中心、3处旅游咨询中心，建设旅游厕所65个；建成全县旅游大数据中心，启动建设智慧旅游服务系统。

截至目前，庐江县民宿项目已整合乡村振兴衔接资金1.5亿元，预计实现村集体增收900万元，解决村民就业500余人，带动农特产品销售800余万元。庐江县年游客接待量由2016年的450万人次增长到2021年的818.4万人次，旅游总收入由2016年的37亿元增长到2021年的66.8亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 04 版）

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