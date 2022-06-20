本报北京6月19日电 （记者王昊男）提升企业创新能力、优化创新创业生态、促进科技金融深度融合、促进园区高质量发展、提升国际化发展水平……日前，北京市科委、中关村管委会发布中关村示范区“1+5”系列资金支持政策。今年预计投入财政资金17亿元左右，进一步激发创新创业主体活力，助力企业抗疫情、促研发、强内功。

据介绍，“1+5”系列资金支持政策中，“1”是指《关于推动中关村加快建设世界领先科技园区的若干政策措施》，是5个资金办法的统领性文件，与正在研究制定的世界领先科技园区建设方案相衔接。

“5”是指推动“若干政策措施”落地的5个资金支持政策文件，共14个支持方向59项支持内容。包括：支持科技型中小微企业关键技术创新、培育前沿技术企业等9项内容的《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》；支持长期资本参与科技创新投资、引导投资机构开展早期硬科技投资等10项内容的《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法（试行）》；支持高品质科技园区建设、建设标杆型孵化器等7项内容的《中关村国家自主创新示范区促进园区高质量发展支持资金管理办法（试行）》；支持科技成果概念验证平台建设、技术转移机构建设等22项内容的《中关村国家自主创新示范区优化创新创业生态环境支持资金管理办法（试行）》；支持在海外设立科技园区、实施外资研发中心激励计划等11项内容的《中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平支持资金管理办法（试行）》。

“我们聚焦中央支持中关村新一轮先行先试改革任务，对其中13项先行先试改革措施给予了配套资金支持。”北京市科委、中关村管委会副主任张宇蕾介绍，系列资金支持政策采用“普惠+精准”相结合的方式，“力争覆盖创新主体成长的全生命周期、全要素场景，全方位支持和服务创新创业主体。”

纵观此次系列资金支持政策，突出做强企业创新主体和世界领先科技园区建设目标是一大亮点。

据了解，系列资金政策支持对象为注册在中关村示范区范围内的企业、高等学校、科研机构、服务机构及社会组织，其中企业是指国家高新技术企业和中关村高新技术企业。符合支持条件的注册在北京市其他地区的创新主体参照执行。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)