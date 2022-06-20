本报上海6月19日电 （记者谢卫群）“500万元信用贷款额度批下来了。”最近，上海康定医疗器械有限公司总经理刘宏波终于放心了，“现在有了建行的‘及时雨’，我们就能全力抓生产了。”

康定医疗是一家从事骨科医疗器械研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。建设银行松江支行得知该公司需要流动资金周转时，立即启动“抗疫复工贷”支持，仅用3天，就帮助企业拿到了急需的贷款。

为推动经济恢复与重振，在沪金融机构多措并举，为企业提供便捷、优惠的金融支持，助力实体企业早日回归正常发展轨道。建行上海市分行的“抗疫复工贷”专项产品方案，推出10多天已为10多家小微企业提供4000万元贷款。

加大资金投放力度，是各家银行助力实体经济恢复重振的重要举措。浦发银行上海分行提供500亿元专项信贷额度，全力支持符合国家和上海产业导向的科技企业复工复产资金需求，并开通绿色申请通道。兴业银行上海分行设立500亿元专项信贷额度，上海银行设立1000亿元防疫抗疫及复工复产专项投融资额度，工行上海市分行增设1000亿元专项规模，支持上海企业纾困发展，提供融资及差异化金融服务。

为了支持外贸企业经营国际贸易，上海农商银行推出“外贸快贷”“鑫运快贷”等线上融资产品，依托税务信息、海关进出口数据或海运订舱等大数据，结合企业账户交易信息，无需抵质押担保即可全流程线上完成信用贷款自动审批。平安银行上海分行针对进出口企业汇率避险需求，上线新版交易通系统，支持即远期结汇以及远期购汇等功能，企业可自主下单。中国出口信用保险公司上海分公司进一步提高对企业“稳订单、保出运”的支持，为企业开发海外项目提供信保融资模拟分析，指导企业优化项目的中长期融资模式，提升项目全周期信用风险管理水平。

在沪金融机构还通过创设特别服务，助力企业加快发展。近日，交通银行出台14条举措，推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制。交通银行上海市分行成立科技金融专班，为科创企业开通授信申报绿色通道，对与防疫相关的企业优先审批，已收到科创企业授信申请送审200多家，终审近190家，审批金额超过60亿元。中国银行上海市分行出台多项抗疫纾困措施，协同上海市工商联、市科委、市商委开展对接企业活动170场，对接企业超过1.3万家。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)