本报珠海6月19日电 （记者贺林平）横琴粤澳深度合作区税收优惠政策日前正式落地实施。企业所得税方面，对合作区符合条件的产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。个人所得税方面，对在合作区工作的境内外高端人才和紧缺人才，其个人所得税负超过15%的部分予以免征；对在合作区工作的澳门居民，其个人所得税负超过澳门税负的部分予以免征。

此次实施的优惠政策具有优惠力度大、享受方式便捷等特点。其中，企业所得税优惠政策精准匹配《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》中明确的科技研发和高端制造、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸、现代金融等四大产业，形成了涵括九大类150项的优惠目录。

合作区对于境内外人才和澳门居民的个人所得税优惠，也将进一步营造出税负趋同澳门的宜居宜业环境。眼下，合作区已通过人才预登记系统开展人才认定工作，并安排专岗专人以逐户逐人通知形式，确保符合条件主体在年度汇算清缴截止期前申请享受政策优惠。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 12 版）

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