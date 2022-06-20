本报记者 谷业凯

大幅提升算力的高效能乘法器和加法神经网络、光虹膜、基于迭代的全精度浮点单元……日前，华为公司发布了一批知识产权领域的最新成果。据介绍，华为公司2021年研发投入达到人民币1427亿元，占全年收入的22.4%，研发费用额和费用率均处于近10年的最高位。

为了解决人工智能设备能耗难题，华为2012实验室诺亚方舟实验室高级研究员王云鹤和团队通过加法代替乘法来计算，突破了现有的人工智能计算框架，并解决了一系列数学难题，成功开发出加法神经网络。

“现代人工智能最常用的技术是神经网络，传统的神经网络包含大量的乘法和加法计算，相较于加法，乘法的计算复杂度更高，运算的代价也大。”王云鹤和团队的这项发明在保证精度的前提下，使计算功耗和电路面积下降70%。“连续使用后出现的手机发热，手表、耳机的待机时间下降，都可以通过高能效基础计算的相关技术进行优化，来改善体验。”王云鹤说。

“光虹膜”则是一项应用于光纤接入网的发明专利。华为光领域研究部一个由5名博士组成的团队，提出了“光虹膜”的解决方案。就像人眼的虹膜具有唯一性一样，“光虹膜”也给光纤创造了一个唯一性的标签。该团队联合华为的精密制造部，通过超高精度的加工技术，在比头发丝还要细的光波导上，雕刻出特殊的微结构。如此，光便携带了包括“出发地”和“目的地”在内的地址信息，简化了运营维护工作，减少了资源浪费，光纤宽带部署得以加速。

华为全球技术服务部网络体验实验室创新发明人郑熙介绍，华为与高校院所合作研发“通信网络模拟现实”技术。网络由成千上万个基站、数百万的用户、千差万别的无线传播环境组成，有着很强的不确定性。为攻克无线网络优化这一难题，华为团队与高校前沿研究团队对接，优势互补，打通了从理论突破到成果落地的“链条”。

郑熙介绍，通过该技术，可以了解网络中每个用户的体验，并通过算法快速求解大规模网络的最优结构，在为用户提供更好网络体验的同时降低能耗。根据测算，该技术能提升网络性能5%以上，目前已对运营商服务的300万用户网络进行了优化，涉及1.2万个基站。

华为知识产权部部长樊志勇介绍，华为的专利价值已经得到广泛认可，尤其是在蜂窝技术、音视频编解码等主流标准领域。目前，华为已经与多个领域的厂商签订专利许可协议。过去5年，超过20亿台智能手机获得华为4G/5G专利许可。在汽车领域，目前每年约有800万辆获得了华为4G/5G专利许可的智能汽车交付给消费者。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 19 版）

(责编：胡永秋、白宇)