韩冰、谢鹏

初夏时分，随着金砖合作机制一系列多边活动在北京拉开帷幕，金砖“中国年”的高潮即将到来——国家主席习近平将在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会，以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。

“这是在全球面临多重挑战下举行的一系列重要会议，‘金砖之声’特别是中国的声音值得聆听”“希望能为加强多边主义，为世界包容性发展发挥更大作用”“聚焦发展、平台开放，恰逢其时”……从巴西、俄罗斯、印度、南非这些金砖国家，到尼日利亚、阿根廷、菲律宾、埃及等新兴经济体与发展中国家，国际社会对金砖“中国年”高潮的到来充满期待。

2017年，中国是金砖国家主席国。当年9月，习近平主席在厦门国际会展中心发表题为《共同开创金砖合作第二个“金色十年”》的主旨演讲，为金砖合作勾画了美好前景。过去5年，金砖合作第二个“金色十年”走过了前半程，中国不断提出务实倡议与方案，贡献中国智慧与力量。

5年过去，中国再度成为金砖国家主席国。百年变局叠加世纪疫情，全球安全困境再次凸显，全球发展受到冲击。国际社会注意到，中国作为今年的主席国，正在有力推动金砖合作和全球治理更加聚焦高质量发展、开放合作与实际行动，有力深化金砖伙伴关系建设，为世界迈向公平正义、和平繁荣的美好未来注入力量。

国际社会期待，在中国推动下，本次金砖国家领导人会晤等活动就全球发展议题达成的共识成为“金钥匙”，帮助各国、特别是广大发展中国家破解问题排除干扰，集中精力进行经济建设与社会发展。巴西总统博索纳罗说，金砖机制为促进五国发展繁荣和世界经济增长发挥了重要作用。金砖国家的经济实力，社会与人民所展现出的创造力、活力以及应对逆境的能力，都是宝贵的有形与无形资产。金砖国家合作领域广，产业多样性强，经济要素的方方面面都能紧密联系，因而合作发展潜力巨大，有助于实现更加繁荣的伟大目标。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔认为：“在全球可能被一些地区局势拖入相互指责和分裂的泥淖之际，金砖合作有助于引领世界回到发展议程上来。”他特别强调，本次金砖国家领导人会晤的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，全球发展高层对话会也是全人类期待的安排。

塞内加尔政府官员谢赫·塞内说，我们高度关注习近平主席发出的全球发展倡议。参加本次金砖国家工商论坛的大部分企业是世界知名企业和金砖国家支柱企业，既有来自能源、金融、制造业等传统产业，也有来自互联网、大数据、电子商务、新能源等新兴产业的代表。他期待这些金砖系列活动不仅分享发展实践的经验，还能达成“更有效”促进发展的金砖共识，“中国正是最有力的促进者”。

国际社会期待，在中国担任主席国期间，金砖开放性、包容性进一步提高，为全球治理体系向更加公平正义的方向发展持续带来正能量。俄罗斯总统普京指出，金砖机制有助于构建一个公平的多极世界秩序，“金砖+”将逐渐成为讨论世界政治和经济重要问题的互动平台，有助于形成多中心的新兴多极体系。

当今世界，个别西方国家为维护霸权私利，不择手段煽动“脱钩”“断链”，构建“小院高墙”，打造“平行体系”。特别是全球安全困境愈加凸显之时，更是不惜肆意而为，令团结合作、共谋发展的时代潮流遭遇严峻挑战。新兴市场和发展中国家在全球政治经济格局中的分量越来越重，加强合作联系将为世界带来强劲的正能量。

从俄罗斯到巴基斯坦，从南非到沙特阿拉伯，金砖合作机制成立16年来，高质量合作不仅在各成员国之间展开，还辐射到广大发展中国家，能源基建、绿色金融、数字经济等项目不断涌现。多国人士对金砖合作的深化开放表现出殷切期盼。阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托说：“期待本次金砖国家领导人会晤能进一步通过‘金砖+’合作机制凝聚新兴市场和发展中国家的力量，为全球经济复苏提供动力，促进全球发展。”

南非总统拉马福萨说，当前已有一些国家表达了加入金砖国家合作机制的兴趣，这充分说明众多非金砖国家对金砖有信心，新兴经济体与发展中国家在很多重大国际问题上有着广泛的战略共识。“在他们眼中，金砖机制开放进取而极具生命力与吸引力”。

印度总理莫迪认为，金砖各国可以继续挖掘五国贸易潜力，并通过银行间合作机制、新开发银行、应急储备安排以及海关合作机制等平台，加强经贸财金合作，促进世界经济复苏。

更有国际观察人士指出，今年以来，中国作为主席国不断推动“金砖+”的优化升级，体现出其方案机制不仅能对接各国发展战略、“一带一路”等公共产品和联合国2030年可持续发展议程，同时不断扩大参与方的代表性，真正体现出开放包容、合作共赢的金砖精神。本次参加金砖国家工商论坛的代表，除金砖五国人士外，还来自哈萨克斯坦、阿根廷、泰国、印度尼西亚等13个国家，“多元化”“多国化”的特点越来越突出。

国际社会对金砖“中国年”高潮的期待，还蕴含着对中国践行共商共建共享理念的赞赏，对中国“行动力”的信任。“金砖国家不是碌碌无为的清谈馆，而是知行合一的行动队。”今年以来中方作为主席国已经成功举办70多场会议和活动，涵盖政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域，推动金砖合作在多方面取得重要进展。

近年来，在中国和相关各方共同努力下，金砖机制不断取得新的合作成果。设立了金砖国家新开发银行，建立了金砖国家应急储备安排，金砖国家2021年货物进出口总额同比增长33.4%，2020年末启动的新工业革命伙伴关系创新基地已开展覆盖28个国家超12万人次的人才培训，推出100多个金砖示范项目……这些实实在在的合作成果，为金砖合作添砖加瓦。

当席卷全球的新冠疫情袭来，中国更率先行动，及时有效支持金砖伙伴和广大发展中国家——从助推经济复苏，到分享抗疫经验、输出物资和派出医疗人员。南美最大智库巴西瓦加斯基金会的卡瓦略教授说，中国和金砖伙伴一起推动的多领域合作近年越来越多，合作抗疫是突出体现。事实表明，中国是金砖合作有力的推动者、引领者，也是坚定的行动派。

建立在全球约40%人口与约25%经济总量基础上的金砖机制发展壮大，而中国所作出的持续贡献，让国际社会对这一重要机制的生命力与代表性更加充满信心。就像尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱所期待的，金砖“中国年”高潮的到来，将让世界看到，中国以其智慧与行动，将不断促进形成更加公平合理的国际秩序，推动构建人类命运共同体。 新华社北京6月19日电

(责编：王震、陈键)