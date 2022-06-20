王铭禹、魏婧宇

新华社北京6月18日电（记者王铭禹、魏婧宇）甘肃、内蒙古两省区位于祖国北疆，幅员辽阔，是我国重要的生态屏障区和能源、工业基地。党的十八大以来，两地抢抓发展机遇，注重生态保护，加快经济结构调整和新旧动能转化，高质量发展势头强劲，为“十四五”良好开局奠定了坚实基础。

以绿色“织”牢生态屏障

初夏，祁连山风景如画，一片新绿。

很长一段时间，这里遭遇过度开发，局部生态受破坏严重。“猛药去疴”——近年来，甘肃深刻汲取祁连山生态环境破坏问题教训，全面完成祁连山生态环境保护与建设综合治理任务，积极配合推进祁连山国家公园体制试点工作。

2017年以来，甘肃省落实祁连山地区中央和省级各类生态保护资金195亿元，支持祁连山生态环境治理。保护区内144宗矿业权全部分类退出，42座水电站全部分类处置，25个旅游设施项目全面完成整改，核心区农牧民全部搬迁。受损的生态系统得以休养生息，雪豹、藏野驴、白唇鹿等多年难觅踪迹的珍稀物种频繁现身，祁连山生态保护实现“由乱到治，大见成效”。

内蒙古生态状况如何，对全国生态安全至关重要。

位于锡林郭勒盟的乌拉盖草原，20世纪90年代中期后出现退化迹象。这些年，通过持续生态修复，当地严重沙化草地平均植被覆盖度由15%提高到50%，不仅遏制了荒漠化势头，还为发展现代草牧业、旅游业提供了条件。

如今，“天边草原”乌拉盖已成为响亮的旅游名片，吸引着各地游客；当地建起了优质乡土草种繁育基地，进行牧草新品种选育改良。

以新能源培育新动能

清晨，一辆辆重型卡车驶进鄂尔多斯市矿区运输煤炭。这些使用氢燃料电池的“氢能重卡”特点是不冒黑烟，排出的是水。

过去内蒙古产业发展盯着“羊、煤、土、气”，如今则是聚焦新能源，培育新动能。

今年2月，《内蒙古自治区“十四五”氢能发展规划》印发，提出到2025年，氢能供给能力达160万吨/年，打造千亿氢能产业，氢能重卡成为重点发展项目之一。氢能和风能、光伏、储能产业共同构成内蒙古四大产业集群，推动内蒙古能源产业向上下游延伸，产品向中高端攀升。

在“双碳”目标推动下，“风光大省”甘肃也将新能源产业作为构建现代产业体系的重要一环。2021年6月，酒泉千万千瓦级风电基地建成，河西走廊打造出新能源“陆上三峡”；在陇东革命老区，一座千万千瓦级多能互补综合能源基地正式启动建设，将为甘肃“绿电”外送再添一条大动脉……

2021年，甘肃新能源发电量首次突破400亿千瓦时，成为电力保障一大主力。截至今年4月底，甘肃新能源并网装机达3122.28万千瓦，占全省总装机容量的48.95%，预计到2025年，甘肃新能源装机总量将突破8000万千瓦。新能源在保障本省电力需求的同时，还外送至河南、湖南、山东、天津等20个省市，成为我国重要的电力送出基地。

以陆海通道力促开放

日前，一批进口木材“搭乘”中欧班列运抵内蒙古乌兰察布七苏木保税物流中心，在乌兰察布家具产业园被制成精美家具后销往全国各地。借助保税物流中心和中欧班列枢纽通道优势，越来越多木材加工企业集聚乌兰察布，进口木材落地加工、销售的产业格局在当地加速形成。

“一带一路”倡议实施以来，内蒙古积极融入国家开放总体布局，以参与中蒙俄经济走廊建设为驱动，创新开放型经济体制，营造开放型经济环境，正成为国家向北开放的桥头堡。

今年是西部陆海新通道建设5周年。在甘肃（兰州）国际陆港东川铁路货运中心特货作业区，来自重庆、湖北、广西的各类汽车密集排列，它们都是通过陆海新通道内贸班列运送到兰州进行分拨。这里年运输汽车整车可达5万辆，成为西北地区重要的汽车集散分拨点。

甘肃（兰州）国际陆港、兰州新区综合保税区等一批高水平对外开放平台也纷纷落地，丝路古道重焕生机，引领甘肃加快融入“双循环”。目前，甘肃已开通中亚、中欧、南亚、陆海新通道等“四向五条”国际班列，以通道为抓手，建园、集货、聚产业，推动甘肃外向型经济不断迈上新台阶。

(责编：王震、陈键)