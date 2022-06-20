新华社深圳/香港电（记者赵瑞希、苏万明）“在深圳，可以最快把研究从实验品变为商业化产品。”来自香港的何耀威已在河套深港科技创新合作区深圳园区创业四年。他创办的科技企业进行了四轮融资，首款产品已经上市。

在深圳河对岸的香港河套地区，港深创新及科技园建设也正如火如荼地推进。这个香港最大的科技创新园区预计于2024至2027年间分阶段落成。

深圳、香港，一河之隔。河套深港科技创新合作区位于深圳福田区与香港交界处，由深圳河北侧的深圳园区和深圳河南侧的香港园区组成。2017年，港深签订备忘录，合作发展河套地区“港深创新及科技园”；2021年，两地签署《关于推进河套深港科技创新合作区“一区两园”建设的合作安排》，为发展合作区成为“一国两制”下的“一区两园”定下了合作方向。

目前，河套深港科技创新合作区深圳园区已筹集60万平方米科研空间，建设十个专业园区陆续投入使用，吸引了很多与何耀威一样有创新创业梦的港人进驻。

而在深圳的西边，经过十余年的发展，滩涂上拔地而起一座新城。前海深港现代服务业合作区因深港合作而生、因深港携手而兴。面向香港企业出让不少于三分之一的土地；明确域外法查明和适用机制，保障当事人自由选择适用域外法权利……一系列政策不断提升软硬件环境，推动前海成为深圳的港资港企聚集地。2021年，前海注册资本1000万美元以上的港资企业超过2400家。

2021年9月，中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，为前海这个“特区中的特区”擘画了崭新前景。根据方案，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里，为进一步推进深港合作带来更多空间。

“85后”香港青年刘佳海外留学归来时，就作出了到深圳发展的决定。从贸易公司里的一名打工人，到创办跨境电商平台，他的第一桶金就来自两地贸易。如今，他在前海运营创业孵化器，为更多港澳台青年在内地实现梦想助力。

“小时候经常和家人来深圳，看着深圳产业升级过程，感受到了巨大的变迁和机遇。”刘佳说。

货拉拉的周胜馥、大疆的汪滔、顺丰的王卫……一位位充分利用深港两地资源优势实现创业梦想的代表人物，是深港双城携手发展的亲历者。

如今，过上双城生活的港人越来越多。深圳市人力资源和社会保障局的数据显示，截至2021年底，3.7万余名香港居民在深参加企业职工养老保险，较2018年底增长204%。

为便利港人北上发展，深圳出台了包括执业便利在内的多项措施。2021年8月，已在香港大学深圳医院跨境执业9年的香港医生樊敬文拿到了正高级职称证书，成为深圳便利境外人士在深执业的一个缩影。他说：“有了正高级职称，就打破了两地执业资格认定壁垒。我们香港医生在深圳执业更加便利了，发展空间更大了。”

深圳还通过放宽境外专业人才参加国家职业资格考试限制、明晰各领域境外专业人才执业政策等方式，推进实施高度便利化的境外专业人才执业制度。

深圳的公务员岗位也向港澳青年开放。自2020年底起，深圳定向招录的港澳籍公务员陆续入职，人员等要素在大湾区内的流动更加顺畅，粤港澳大湾区建设正跑出“融合加速度”。

2021年初，香港特区政府公布“大湾区青年就业计划”，有689名香港青年通过该计划来到深圳工作。作为其中的一员，在深圳普华永道从事咨询工作的李卓熹说：“咨询工作属于高端服务业，是香港的优势产业，也是深圳大力发展的方向之一。来到深圳工作，可以接触到很多内地企业，增长个人阅历。”

深港携手，共谋发展，也共克时艰。这背后，有一份浓浓的同胞情。

2022年上半年，深港两地都遭遇新冠肺炎疫情袭击。深圳果断采取“慢生活”方式遏制住疫情发展。但按下“慢行键”的深圳，依旧步履不停。深圳口岸是内地供港物资的重要通道，为支援香港抗疫，深圳通过优化跨境陆路运输模式、开辟水路和铁路跨境运输通道等方式，确保深港跨境运输生命线不中断。

香港青年丁政凯创作了歌曲《同心抗疫 深港同行》。他说：“深港两地守望相助，我们是血浓于水的一家人。”

2月深圳疫情反复时，何耀威第一时间加入了深圳志愿者队伍，在核酸检测点服务。他说：“来了就是深圳人，要尽自己的一份力，同心前行。”

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