周琳、董雪

5月17日提交申请，5月24日通过审批，上海飞象健康科技有限公司最近省了一笔钱。该公司聘请专利事务所为一款面向日本的科技消费品做专利风险排查，合同总价8万元，其中3.2万元将由“创新券”抵扣。

加速为科技企业纾困，2022年上海第一批创新券兑付金额已约1000万元。记者近日走访了解到，在建在用的14个国家重大科技基础设施步履不停，创业团队集聚的载体超过500家，高新技术企业突破2万家……建设具有全球影响力的科技创新中心，上海正全速奔跑。

攀登，瞄准基础研究突破

6月3日，首台国产质子治疗示范装置第一注册单元的临床试验受试者治疗顺利结束，即使在疫情冲击下，创新也没放缓脚步。该装置的技术突破得益于大科学装置的高效转化，它是上海光源的“缩小版”，更是“升级版”。

在上海光源正式运行的12年里，累计接待超过3万名用户，产出一批重大前沿成果，仅支持我国科学家在《科学》《自然》《细胞》杂志上发表论文就多达130余篇。

疫情不改坚持原始创新和基础研究的决心。上海在建在用的国家重大科技基础设施达14个，领衔发起全脑介观神经联接图谱大科学计划、国际人类表型组计划，深度参与国际大洋发现计划和平方公里阵列射电望远镜工程。

“我们最近和美方科学家团队举行了交流会，将在数据分析、技术平台、标准化和队列研究领域深入合作与协同。”中国科学院院士、复旦大学校长金力说，中国科学家团队已在上海实现20余类超过3万种人类表型的精密测量。

近年来不少科技“0到1”成果中，上海“力量”浓墨重彩。2017年，超强超短激光装置实现10拍瓦激光放大输出，脉冲峰值功率创世界纪录。2018年，上海诞生国际首个体细胞克隆猴。2019年，全球首张黑洞照片公布，上海天文台牵头国内学者参与。2021年，上海首次同时牵头获得国家科技“三大奖”高等级奖项……“我们的目标是提升原始创新能力和支撑重大科技突破。”上海科创办相关负责人说。

奔跑，加速高端产业重振

“我们在3月顺利完成A轮融资，线上克服了疫情期间快递滞后、居家办公等困难。”霖鼎光学（上海）有限公司首席运营官张旻烨说。

作为创新创业的热土，上海吸引了众多团队前来开拓事业。技术源于高校成果转化，在创新创业大赛中斩获资源，入驻国家级大学科技园……沿着上海双创的“经典路径”，霖鼎光学（上海）有限公司在成立的两年多时间里成长为高端制造领域的新星，年营收达到数千万元。

把错过的时间补回来，作为上海本轮疫情后的一项大型活动，2022上海全球投资促进大会6月16日举行，总投资5658亿元的322个重大产业项目集中签约，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业成布局重点。

五年来，围绕三大先导产业主动布局，科技含量成为上海经济韧性的“底气”。集成电路领域，芯片制造先进工艺等关键技术取得突破，一批重要设备实现批量销售；生物医药领域，2021年批准上市的42个一类创新药中有8个出自上海，国家临床医学研究中心建设初具规模；人工智能领域，发布开源决策智能平台，扎实推进国家新一代人工智能创新发展试验区在创新治理、社会实验等方面的任务。

蓄力，一揽子改革持续推进

“2022年科技型中小企业使用创新券的额度上限从30万元提高到了50万元。”上海光华专利事务所客服经理陶雪茵说，创新券相当于政府为企业的创新“买单”，额度提升直接降低创新创业成本。

这是上海“科技助企专项行动”的举措之一。6月9日，上海发布《关于实施“科技助企专项行动”的通知》，从缓解房租缴纳困难、缓解企业资金压力、降低创新创业成本等方面助科技企业渡过难关。

活力的迸发有赖于政策“及时雨”，更有赖于体制机制改革的持续推进。赋予科研单位更多自主权，促进新型研发机构发展，让科研项目管理更加公正高效……一揽子体制机制创新改革出台，一系列纾困政策加紧研究，一个为科技创新“松绑”的法律库也不断完善。

近年来，上海坚持科技创新与体制机制创新“双轮驱动”，以体制机制改革激发创新活力。其中，《上海市推进科技创新中心建设条例》将现有政策中行之有效的改革经验予以固化、提升和完善，以前瞻立法建科创之城，《上海市促进科技成果转化条例》及配套行动方案为科技成果转化提供法制保障，等等。

上海市科委相关负责人表示，在强化基础研究、培育建设新型研发机构、促进科技成果转化、完善激励机制等方面，上海将继续开展改革创新和先行先试，不断完善支持科技创新的政策法规体系。

(责编：王震、陈键)