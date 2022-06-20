张骁

新华社北京6月19日电（记者张骁）记者19日从北京市交通委获悉，随着北京疫情防控形势持续向好，当日首班车起，北京地铁5号线宋家庄站，10号线宋家庄站、成寿寺站，14号线张郭庄站，亦庄线宋家庄站解除封闭、恢复运营。至此，北京地铁全路网所有因疫情防控封闭的车站全部恢复运营。

记者同时从北京公交集团了解到，19日首班车起，对前期途经北京市丰台区封控管控区域周边采取甩站措施的21条公交线路恢复运营。后续，将随着北京市其他封控管控区有序解封和保障工作落实，陆续恢复更多公交线路。

北京市交通委有关负责人介绍，目前，北京市公共交通票务系统完成升级。乘客进入北京地铁全路网车站乘车、乘坐北京城六区地面公交线路时，刷乘车码后将同步核验健康码信息。

为保障乘客健康平安出行，北京市交通运输执法部门近期还加大对出租汽车行业疫情防控工作的督查和检查力度。重点治理出租车行业、网约车平台公司存在的驾驶员不按规定佩戴口罩、扫码查验不规范、核酸检测不及时等问题。对群众投诉举报“接诉即办”，一经查处立即责令整改。

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