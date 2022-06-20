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亚洲最大铁路枢纽设计建设有哪些创新？

矫 阳
2022年06月20日08:25 | 来源：科技日报
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　　记者从国铁集团获悉，6月20日，随着京广高铁武广段以时速350公里运营，亚洲最大铁路枢纽客站，也是首都重要铁路门户枢纽——北京丰台站即将正式开通运营。

　　北京丰台站站房设计以丰台地区古为金朝拜郊台为灵感，取“筑台建城”之意，四周建筑略低，中间建筑高耸，亦有“盛世丰台，步步升高”之意。站房建筑面积40万平方米，站场规模为17台32线。其中地面普速车场规模为11台20线、高架高速车场为6台12线，站房建筑面积约40万平方米，每小时最高可容纳14000人同时候车，设有32条到达出发线，32个客运站台面，是亚洲最大的铁路枢纽客站，也是中国国内首个普速、高速双层车场站型布置的大型现代化铁路车站。

　　这座亚洲最大铁路枢纽设计建设有哪些创新？

　　顶层跑高铁、地面跑普速

　　北京丰台站设计最大的特点是采用“顶层高铁、地面普铁、地下地铁”的立体交通模式。“这种采用双层车场布局模式的设计，为全新站型，方便旅客‘无缝’换乘城市交通。”中国铁路设计集团有限公司（以下简称中国铁设）丰台站项目总工程师马辉告诉科技日报记者。

　　北京丰台站是位于北京西三环和西四环之间的车站，周边高楼鳞次栉比，与北京西站、丽泽商务区比邻。在紧张的土地资源上，建设一座比北京南站还大8万平方米的火车站，成了设计最大难点。2017年3月，国铁集团创新提出站房采用双层站台的设计理念，站房规模按40万平方米开展设计。中国铁设设计团队创造性地采用了多种新技术、新理念，解决流线与空间相互干扰的问题。

　　导光管穿透楼层板送自然光源

　　漫步在车站内，最大的感受就是通透敞亮。

　　站在23米层的高铁站台上，西望西山；透过玻璃幕墙，东瞰丽泽商务区，还能远眺中国尊。进站大厅和候车大厅，柔和的阳光透过间隔分布的采光天窗洒下来，495米长的中央光庭使空间感大幅提升。

　　车站内充分运用自然光源，站台顶部的透光带“点亮”了整个站台。不仅是车站顶层，在候车大厅，自然光源也透过顶层站台许多“灯”倾泻而下。

　　原来，这是设计中的又一个创新，采用了一项神奇的导光管技术，即双模式无电照明系统平板型采光器，俗称“导光管”，在楼下看，犹如一盏盏灯光。

　　“设计团队在顶层地面，采用特殊制作的‘导光管’装置，把自然光、太阳光引到候车大厅室内进行照明，从黎明到黄昏，甚至是阴天或雨天，系统导入室内的光线仍然十分充足。”马辉说，200余个导光管，为高10米的候车大厅提供了自然光线照明，采用导光管技术预计整体节能率可达到10%以上，每年可节省用电量约95万度电，减少碳排放900余吨。

　　智能建造让车站聪明、安全、高效

　　创新设计对建设提出了更高的挑战。高层跑动车，对承重梁要求极高。中铁建工集团采用了以劲钢结构为主的主体结构。承托普速车场的九宫格箱型钢管混凝土柱,最大截面尺寸4.55米×2米;承托高速车场的劲性钢骨梁，最大截面尺寸5.6米×1.4米，支撑跨度21.5米，单一根超大梁施工,就要密集绑扎252根纵向钢筋和近2000根箍筋,而一根箍筋就需要三名作业人员协同施工。“建设应用了BIM、云计算、移动互联网、物联网等前沿信息技术和智能设备，让北京丰台站工程建造变得更‘聪明’、更安全、更高效。”中铁建工集团北京丰台站项目部总工程师许慧说。

　　北京丰台站还有一个智能客站大脑。设置了基于北斗统一时空基准的监测体系，对自然环境情况和玻璃幕墙、易锈蚀钢构件等结构健康实时、连续、不间断进行监测；对车站客运管理、旅客服务、客运设备、应急指挥等业务进行了深度融合，包括智能管控服务、数据分析与AI服务、客运管理与指挥客站应急指挥、智能音视频分析等，实现车站智能运营和管理。

　　丰台火车站始建于1895年，2018年9月实施改扩建工程。据国铁集团消息，改建后的北京丰台站将安排京广高铁，京沪、京九普速铁路等多条线路的列车始发终到作业，运营初期安排旅客列车120列。

(责编：王震、陈键)

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