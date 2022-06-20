李丽云

科技日报牡丹江6月19日电 （记者李丽云 通讯员张学鹏 侯继尧）19日，黑龙江省最后一趟绿皮公益性“慢火车”——牡丹江站开往长汀镇站的6286次列车升级为空调车。17:25分，随着6286次首趟空调列车缓缓驶出牡丹江站，标志着中国铁路哈尔滨局集团有限公司管内所有燃煤绿皮火车全面退出历史舞台。

6286/7、6288/5次是牡丹江往返长汀镇间的唯一一趟旅客列车，全程74公里，单程运行2小时06分，途经3个客运车站、8个乘降所，穿梭在张广才岭的广袤林海雪原之间。这里积雪期长达7个月，年平均积雪厚度达2米，雪量堪称中国之最，因此沿线百姓都称呼这条铁路为“林海雪乡号”。

开行60多年来，这趟公益“慢火车”一直行驶在这条中东铁路的延伸线上，为沿线百姓出行提供便利。每天傍晚准时从牡丹江站发出，沿着绥滨铁路、火龙沟铁路一路蜿蜒驶往雪乡深处的终点——长汀镇站。第二天，再从长汀镇站出发开往牡丹江站，已经成为当地人的“铁公交”。慢火车途经之地已经由过去的穷乡僻壤，蜕变成了冰雪旅游、土特产种植、木制品加工等集环保绿色发展为一体的富足之地。沿线村民说“靠啥不如靠铁路”。这趟只有5节车厢相连的“小慢车”成为助力沿线百姓脱贫致富的“幸福车”。

哈尔滨局集团公司曾是全国绿皮车保有量最多的铁路局，这些价格便宜，站站停靠的燃煤绿皮车运行在林区、垦区、牧区，服务偏远地区群众出行，是当地群众出行的生命线。近年来，该公司坚持生态优先、绿色低碳的高质量发展道路的要求，加大客运产品升级，对老旧绿皮车体进行换型，努力提升群众出行体验。终于在今天，黑龙江省全面实现了普速列车设备的升级换代。

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