科技日报讯 （实习记者张佳欣）美国国家航空航天局（NASA）近日宣布，其“苔丝”（TESS）任务发现两个可能含有岩石矿物的“新世界”，它们围绕着靠近我们的宇宙邻居恒星——红矮星HD 260655运行，距离地球只有33光年，是迄今为止发现的最接近我们的多行星系统之一。科学家可借助此次发现了解系外行星的组成，并评估它们的大气层，为人们寻找外星生命提供重要线索。

这两颗新发现的系外行星被称为“超级地球”——比地球大，但比冰巨星小。它们绕着一颗名为HD 260655的冰冷红矮星运行。行星HD 260655 b的大小是地球的1.2倍，质量约为地球的两倍，每2.8天绕恒星一周。而行星HD 260655 c的大小是地球的1.5倍，质量是地球的3倍，每5.7天绕恒星一周。研究人员表示，根据大小、质量和密度数据，它们很可能是岩石行星。

这两颗行星的温度都难以维持生命的存在。B行星的温度约435℃，C行星的温度约284℃。实际温度取决于可能存在的大气及其性质。

尽管如此，发现这些行星的科学团队表示，它们非常值得进一步研究。它们距离我们相对较近，它们围绕的恒星虽然比地球围绕的太阳小，但却是同类中最亮的。这些及其他因素提高了韦布望远镜，甚至哈勃太空望远镜从穿过这些行星大气层的恒星光中捕捉数据的可能性。分析这种恒星光的光谱，可以揭示大气中有哪些分子。

研究小组表示，在迄今为止发现的所有类地系外行星中，这两颗行星的大气特征都位居前10，这使它们与最著名的行星系统之一归为同一类别：围绕名为TRAPPIST-1的恒星的7颗相当于地球大小的行星。TRAPPIST-1和其他几颗岩石系外行星已经在韦布望远镜的观测目标列表中。

麻省理工学院卡夫利天体物理和空间研究所的天文学家米歇尔·库尼莫托说：“这些行星周围有富含挥发性物质的大气层吗？有水或碳基物种的迹象吗？这些行星是进行这些探索的绝佳试验台。”

到目前为止，银河系中已经确认了5000多颗系外行星，天体生物学家对寻找地球、金星和火星等陆地或岩石世界非常感兴趣。人类只有一个地球，所以寻找在大小和组成上与地球相似的行星是寻找银河系其他生命家园的首要标准之一。

“有许多行星系统拥有五六颗行星。”麻省理工学院卡夫利天体物理和空间研究所的天体物理学家阿维·施波勒说，“乐观地想，希望我们能发现更多，并且其中一个行星可能是宜居的。”

该团队在美国天文学会第240届会议上公布了他们的发现。相关论文已发表于科学期刊《天文学与天体物理学》上。

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