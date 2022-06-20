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戴手套吃小龙虾还满手油 油是这样“穿”过手套的

褚昱昊
2022年06月20日08:30 | 来源：科技日报
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小龙虾常居外卖畅销榜头位，是不少人必点的深夜美味。不过，有个问题，不知各位食客是否想过：我们吃小龙虾时明明戴着手套，可吃完还是被搞得满手油，这是为啥？

那么，难道是一次性手套被溶解了？这会给我们的身体带来什么危害吗？今天我们就来了解一下。

目前，市售的一次性手套主要有乳胶手套、聚氯乙烯（PVC）手套和聚乙烯（PE）手套3种。

其中，乳胶手套主要被用在医药和科研领域，聚氯乙烯手套因其耐热性低、添加了增塑剂，一般不用于食品领域。因此在食品领域使用的一次性手套绝大多数都是聚乙烯手套，我们吃小龙虾时很可能就戴着这种一次性手套。

生产一次性手套用到的聚乙烯，其原料主要是低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）。根据“相似相溶”原理，在接触油脂时，低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯可能会发生一定程度的溶胀，使油脂分子从我们肉眼不可见的空隙“穿”过一次性手套。

既然戴上一次性手套也难减“油腻”，那么我们还需要戴它吗？

其实，在接触食品时，戴一次性手套所起的最大作用并非防油，而是为了阻隔细菌。

日常生活中，我们的手指上不可避免地会沾上一些细菌，而用聚乙烯材料制成的一次性手套，其本身就具备阻隔细菌的功效。在吃小龙虾时戴上它，可有效防止手上的细菌进入人体内，从而达到健康饮食的目的。

值得注意的是，在使用一次性手套时，要尽量购买由正规厂家生产的产品。劣质的一次性手套可能是用可回收废料制备的，手套的性能会大打折扣，同时还可能含有有害物质。

总之，目前的食品用一次性手套很难解决油脂渗入的问题，日常生活中我们需要正视该问题，并选择合格的一次性手套产品。（来源：科普中国）

(责编：王震、陈键)

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