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珠江防总启动防汛Ⅱ级应急响应 派出3个工作组赴广东广西指导防汛抗洪

2022年06月20日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电（记者余璐）记者从水利部获悉，受6月15日以来持续性强降雨影响，珠江流域西江发生2022年第4号洪水，北江发生2022年第2号洪水，并再次发展成流域性较大洪水。

据预测，西江水位可能继续上涨并较长时间维持高水位运行，北江可能发生大洪水，流域内中小河流发生超过警戒水位甚至超过保证水位洪水、部分地区发生山洪灾害的风险极大，防汛形势严峻复杂。根据《珠江防汛抗旱总指挥部防汛抗旱应急预案》有关规定，珠江防总已于6月20日12时启动防汛Ⅱ级应急响应，并派出3个工作组赴广东、广西指导防汛抗洪工作。

据了解，珠江防总已向广西壮族自治区人民政府、广东省人民政府发出通知，要求锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，强化防汛责任落实，切实做好监测预报预警、水工程防洪调度、堤防巡查防守、水库安全度汛、山洪灾害防御、城乡防洪排涝、安全隐患防控、防汛信息报送等工作，全力保障人民群众生命财产安全，为稳住经济大盘提供水安全保障。

(责编：王震、高雷)

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