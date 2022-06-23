人民网北京6月23日电 （王绍绍）日前，人民网财经从第六届世界智能大会新闻发布会上获悉，第六届世界智能大会将在6月24日至6月25日在天津举办，大会秉持“高端化、国际化、专业化、市场化”办会理念，主题为“智能新时代：数字赋能、智赢未来”。大会采用“会展赛+智能体验”四位一体“云上”办会模式，在继承发扬前五届大会经验成果基础上，突出全新特色。

第六届世界智能大会发布会现场。主办方供图

第六届世界智能大会将举办两场“云上”高峰会，邀请中外嘉宾、领军企业、专家学者、平台机构、媒体朋友参加会议，“云”上相聚。据了解，从目前情况看，尽管受到了疫情的影响，但是各方参会的热情高涨，重量级的嘉宾众多，有来自主宾国英国和大会重要合作国家以色列的外交使节；诺贝尔奖、图灵奖得主，两院院士；智能科技领域的世界500强企业家等或亲临会展，或者线上互动，共同探讨人工智能与经济、人文、生态、社会治理等领域的话题，展开跨国跨行业精英对话，碰撞新思想、展示新成果，达成新共识。届时，天津将通过搭建线上直播互动平台，实现“百网同播，千人同屏，亿人同观”，把智能科技领域的全新理念、全新观点同步展现给全球观众。

据介绍，围绕人工智能、智能制造、数字经济、双碳战略等前沿领域，聚焦智能科技产业前景、智能科技成果落地共享、智能科技领域深度合作等话题，天津举办30场平行论坛；其中，与中国科协、工信部、科技部、中央广播电视总台、中央网信办等国家部委，围绕人工智能伦理、车联网、5G+工业互联网、智能媒体、城市能源等主题将举办15场高峰论坛，发布一批前沿技术、应用成果和行业标准。本届大会还首次举办“WIC智能科技创新应用优秀案例”评选活动，以“智能制造”为主题，围绕关键技术与核心部件、智能化装备和制造过程、智能化技术与系统三大赛道，开展评选发布活动。目前，通过前期征集，已收到来自全国21个省(直辖市)的案例共有186个。下一步，天津将利用大会平台邀请知名院士专家领衔评审，着眼工业互联网、机器人、能源设备等智能产业的关键要素，选出10个优秀案例向全球发布。

第六届世界智能大会期间，天津将举办“线上”云展，进行“云”展示，展示突出智能科技融合发展的最新成果，面向全球邀请领军企业、行业先锋参与展览，全面展示高、精、尖技术产品，同时展现天津人工智能先锋城市建设的成效。云上智能展统筹划分为6个展区，包括科技创新与国际展区及美丽滨城展区、智慧城市与信息技术创新展区、智能制造与建造展区、智慧生活与科普展区、智慧交通与物流展区、智慧城市与智慧能源展区。同时，特别设立了英国主宾国展区。目前，共有256家企业、机构线上参展，包括华为、腾讯、航天科工、中国中车、史赛克等22家世界500强企业，中国科学技术大学、哈尔滨工业大学等30余家大学和科研机构，以及部分尖端“黑科技”首次亮相。

此外，智能体验在历届世界智能大会上都备受关注，社会公众参与度很高，此次大会天津将通过XR、AI、3D、动作捕捉、区块链等前沿新技术，打破时空限制，实现身临其境的互动体验。其中包括中新生态城360度全场景的智能生活体验、世界一流智慧绿色港口的全流程探秘、津味民俗的“非遗”展示、沉浸身心享受的云游AI音乐会等等；同期还将举办天津市第36届科技周、“科创中国”等活动，高水平展现国内外科普教育资源，向民众展示科技领域的新成果，让公众领略智能科技未来生活的风采。

在“云赛事”方面，天津将通过线上竞技方式，突破时空的约束，丰富赛事形式，继续举办5项年度赛事，包括世界智能驾驶挑战赛，已连续举办5届，云上仿真赛引入多维高精度仿真工况测试；信息安全赛引入网络虚拟靶场，供赛队完成线上渗透测试；智能网联赛引入网联第二阶段应用场景，率先开展先行先试。其次是中国(天津)工业APP创新应用大赛，已连续举办4届，是我国工业软件领域规模最大、最具影响力的赛事。再次是中国华录杯·数据湖算法大赛，也已成功举办4届，致力于智慧城市业务中的真实应用场景，打造以数据为基础、以智能为基调、以应用为导向的大数据算法赛事。第四是国际智能体育大会，在总结前3届成功经验的基础上，创新赛事内容，提升赛事品质，引进时尚电竞产品《实况足球》，为广大电竞爱好者提供一场精彩的网络赛事。最后是亚太机器人世界杯天津国际邀请赛，在前一届赛事基础上，今年RCAP·Cospace赛“云头”连接全球，突显国际化特点，目前已吸引来自中国、新加坡、日本、美国、德国等11个国家的137支队伍参赛，聚力打造全球机器人领域尖端赛事。

另外，天津将秉持“以会招商 以会兴业 以会兴城”的理念，聚焦制造业立市和国际消费中心城市建设，采用“云洽谈”“云对接”“云协商”的方式，助推一批大项目、好项目成功“牵手”，在大会期间集中签约；签署3项重磅合作协议，包括与工业和信息化部签署的新一轮部市合作协议，与中软国际、深圳开鸿签署战略合作协议，以及与特斯联的签约合作；与以色列驻华使馆共同主办“以色列先进制造与生命医疗线上专场对接会”等活动，扩大天津的国际“朋友圈”和国际影响力。

(责编：孙红丽、高雷)