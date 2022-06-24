冯 华 徐 鹏

“过去出门采购生产资料，最放心不下的就是家里养的4万多只鸡。现在，不管在哪里，只要点击手机上的‘云上牧场’软件，鸡舍的温度、湿度等数据就一目了然，还有停电报警、高温预警、电话提醒等功能，心里可踏实了。”江苏徐州邳州市新河镇梨园村养殖大户郁鑫高兴地说。

牧场“上云”，养殖大户心中更有数。益客未来智慧农场新河养殖基地运营部经理公维磊介绍，公司开发的家禽智慧养殖物联网云平台通过对家禽生理与行为的监测，综合运用物联网、大数据、人工智能、计算机仿真等先进技术，实现对规模化家禽养殖生产管理的全过程管控，让家禽养殖实现数智化转型。

“以前父亲养鸡凭经验，现在我养鸡靠数据。”牧源农场负责人鲍峰说，原先鸡舍每天温差3摄氏度，现在仅在0.3摄氏度以内。湿度、二氧化碳浓度、灯光照射全凭科学数据调控，鸡群处于最舒适状态。用数字技术养鸡，提高了成活率，降低了料肉比。“原先，一只鸡出栏时只能保本，现在每只鸡能有两三元的纯利润。”

手机成为新农具，数据成了新农资。近年来，邳州市积极探索数字乡村建设，全市实现电信、移动光纤、光电有限光纤、农村4G基站信号村级全覆盖。邳州市委书记曹智表示，邳州深入贯彻《数字乡村发展战略纲要》，持续实施“数商兴农”战略，打造农产品网络品牌，加快智慧农业技术创新，加强农机装备技术创新，推动农技服务、农机作业等由经验型向精确型、精准型、精细型转变。在“会养（种）”到“慧养（种）”的变化中，农民切实尝到了数字技术的甜头。

针对农民种植、养殖中遇到的技术问题，邳州推广应用了“农牧通”“农技耘”“苏菜直通”等手机软件，种养农户可以在线解决种植养殖技术难题，并且上传各类“菜篮子”产品供货信息，实现产销精准对接。邳州市农业农村局副局长王光飞介绍，围绕主导特色产业“邳州大蒜”，邳州市启动了智慧农业项目——邳州市农业绿色发展长期固定观测试验站，通过“一站+多点+云平台”的两级网络观测试验体系，为大蒜种植“数字+绿色”发展提供第一手数据支撑。

数字技术不仅带来生产方式的变化，还给农业经营、组织方式带来深远影响。

在八路镇花卉产业园徐州源怡农业科技有限公司，村民刘娜正在熟练操控自动流水线播种机。园区温室面积2.5万平方米，配有加温降温、自动喷淋、调酸净水、雨水回收循环等设备。公司负责人曾亮说，这些智能化、数字化设备，操控精确简便，只需一个遥控器就能搞定。

“数字化让邳州的鲜切花规模不断壮大，真正成为农民的致富花。”邳州市农业农村局局长周宁说，邳州市全面提升花卉产业的配套设施、花艺服务、物流配送、电子商务等产业链，在“数商兴农”上做足文章。作为花卉主要种植基地的八路镇，电商产业园入驻电商企业15家，年交易额7000余万元。

不仅仅是鲜切花，“邳州炒货”也催生了无数带货主播。“今年春节期间，我一天直播10多个小时，一场直播能卖两三万元的炒货。”邹庄镇呦山村村民李玉说。通过数字化供应链运营项目，邳州市做强“邳州炒货”区域品牌，汇集全国门店的上下游数据，统一质量标准体系、加工标准体系、市场销售体系、组织保障体系，已建成铁富电商炒货园、邹庄电商炒货园、官湖电商直播基地等省级电子商务示范园区，邹庄镇几乎家家做电商，百姓的钱袋子越来越鼓。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 18 版）

(责编：申佳平、陈键)