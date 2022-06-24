韩 鑫

优质中小企业既是推动经济高质量发展的重要驱动，也是提升产业链供应链稳定性和竞争力的重要力量

企业强，产业才能强。习近平总书记指出：“要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。”中小企业是国民经济和社会发展的主力军，在促进增长、保障就业、改善民生等方面发挥着重要作用。其中，优质中小企业创新能力强、专注细分市场、成长性好。

近年来，我国不断健全优质中小企业评价体系，培育中小企业特色产业集群，支持引导中小企业走专精特新发展道路，成长为掌握独门绝技的“单打冠军”或“配套专家”，培育一批制造业单项冠军企业。不久前，工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，进一步加强优质中小企业梯度培育工作，推动中小企业高质量发展。对广大中小企业而言，这意味着成长壮大的路径将更加清晰，获得的培育服务将更为精准。

按目前划分，优质中小企业由创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业组成。经过一段时间的努力，我国已形成“小巨人”企业4762家，各省培育专精特新中小企业4.8万多家。“十四五”期间，我国将推动培育100万家创新型中小企业、10万家专精特新中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。出台专门管理办法，规范优质中小企业评价认定工作，从创新能力、成长性、专业化等维度设定指标，就是要通过统一入选标准、减少认知偏差，让服务有的放矢，让培育更可持续，努力实现“百十万千”优质中小企业培育目标。

传感器生产商索迪龙产能恢复，为测温产品等抗疫物资提供基础部件；关键零部件供应商科博达加速复产，成为汽车产业持续复苏的推动力量；微电子材料制造商安集科技稳定生产，助力下游厂商有序运转……上海前两批复工复产“白名单”中，专精特新企业超过260家，成为稳定汽车、集成电路等重点产业链、供应链的重要支撑。事实证明，无论是抓住机遇勇立潮头，还是化危为机逆势而上，优质中小企业都有着光明前景和巨大潜力。作为制造业的“潜力股”“绩优生”，优质中小企业既是推动经济高质量发展的重要驱动，也是提升产业链供应链稳定性和竞争力的重要力量。助力专精特新企业加快复工复产，将为宏观经济大盘保链稳链提供坚实保障。

优质中小企业培育管理，重点在“培育”二字，培育的功夫下准了、给足了，才会有更多优质中小企业涌现出来。开展优质企业梯度培育，不仅要认定一批优质企业、加强动态管理，更重要的是通过培育和引导，推动广大中小企业在细分领域精耕细作，实现高质量发展。对于主管部门而言，要加强优质中小企业梯度培育工作的宏观指导、统筹协调和监督检查。一棵幼苗成长为参天大树不可能一蹴而就，全周期、全方位、多层次的服务正如中小企业成长所需的阳光、空气和水一样。不断提升服务的精准性，提高企业的获得感，方能在陪伴企业成长中，拉动经济增长、提升产业韧性。

也要看到，企业发展的关键在自身。从创新型中小企业、专精特新中小企业到专精特新“小巨人”企业，相互衔接、环环相扣，既是优质中小企业培育的三个层次，也是初创中小企业成长的不同阶段。对中小企业来说，沿着这样的梯度发展，能够及时对照、看清差距、找到不足，坚定脚踏实地、聚焦主业、开拓创新的信心决心，不断在自身成长壮大中为经济社会发展作出更大贡献。

中小企业好，中国经济才会好。全国4800多万家企业，99%以上都是中小企业，它们构成了经济运行的毛细血管。沿着优质中小企业梯度培育“路线图”，不断增强企业内生动力、形成培育工作合力，广大中小企业必将在更好推动产业基础高级化、产业链现代化的同时，助力实体经济加快实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 11 版）

(责编：申佳平、陈键)