周人杰

学会运用辩证法，善于“弹钢琴”，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，努力促进经济持续健康发展和社会大局稳定

中央财经委员会第十一次会议提出：“要加强评估督导，搞好综合平衡，有问题及时纠偏。”搞好综合平衡的要求，为增强宏观调控有效性、高效统筹疫情防控和经济社会发展提供了方法论。

习近平总书记强调：“我国发展环境面临深刻复杂变化，发展不平衡不充分问题仍然突出，经济社会发展中矛盾错综复杂，必须从系统观念出发加以谋划和解决，全面协调推动各领域工作和社会主义现代化建设”。坚持系统观念，很重要的一点就是坚持发展地、全面地、系统地、普遍联系地观察事物，准确把握客观实际，真正掌握规律，妥善处理各种重大关系。搞好综合平衡，体现了坚持系统观念的要求，有利于增强经济发展的整体性协调性。

突出统筹兼顾、搞好综合平衡，对创新和完善宏观调控具有重要意义。在宏观经济治理中，我们要念好协调发展这个制胜要诀，用好普遍联系这个唯物辩证法观点，落实综合平衡这个重要要求。比如，调整政策和推动改革，要把握好时度效，坚持先立后破、稳扎稳打；畅通国内经济循环，要形成更高效率和更高质量的投入产出关系，实现经济在高水平上的动态平衡；增强发展的整体性协调性，要从当前我国发展中不平衡、不协调、不可持续的突出问题出发，着力推动区域协调发展、城乡协调发展、物质文明和精神文明协调发展；在推进供给侧结构性改革中，要注重处理好政府和市场的关系、短期和长期的关系、减法和加法的关系、供给和需求的关系；等等。

由平衡到不平衡再到新的平衡是事物发展的基本规律。当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，对宏观经济治理提出了更高要求，迫切需要搞好综合平衡，在统筹兼顾中实现既定目标。中央政治局会议提出，“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”“高效统筹疫情防控和经济社会发展”。这些部署，对从系统论出发优化经济治理方式提出了更高要求，必须加强全局观念，在多重目标中寻求动态平衡。宏观调控不能头痛医头、脚痛医脚，要学会运用辩证法，善于“弹钢琴”，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，努力促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

在实践中，搞好综合平衡需要处理好局部和全局、当前和长远、重点和非重点的关系。比如，上项目、谋发展的同时是否兼顾了安全的要求？地方出台的举措在全国全局层面是否合理？如何进一步加强对财税和金融等资源的统筹，强化对各地预算编制的指导？搞好综合平衡要因地制宜、务求实效，加强评估督导，以实践结果评价各方面的贯彻落实成效。各级领导干部应有“时时放心不下”的责任感，在把情况搞清楚的基础上做好统筹兼顾、综合平衡，善于把地区和部门工作融入党和国家事业全局，把政治经济、宏观微观、战略战术有机结合，既要避免“合成谬误”，不同政策相互掣肘，又要防止“分解谬误”，整体任务简单分解，甚至层层加码，增强贯彻落实党中央决策部署的主动性和有效性。

“有上则有下，有此则有彼。”全面建设社会主义现代化国家是一个系统工程，必须坚持综合平衡、整体推进。坚持党中央集中统一领导，加强统筹协调，坚持系统观念，把综合平衡的优势用足用好，中国经济定能闯关夺隘、一路向前。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 11 版）

(责编：申佳平、陈键)