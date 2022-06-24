李忱阳

浙江淳安县枫树岭镇下姜村将智慧农业融入村民生活。图为该村现代化休闲农业产业园区。

毛勇锋摄

在河北雄安新区政务服务中心自助办理区，居民使用自助服务电脑办理业务。

新华社记者 金皓原摄

“津心办”“皖事通”“粤省事”“渝快办”……打开国家政务服务平台，能看到各地的政务服务小程序。这些小程序功能齐全，方便群众办事，成为移动的政务大厅。这是近年来我国推动基层社会治理创新的一个缩影。抓好政务服务一网通办、城市运行一网统管这“两张网”，做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用，智慧赋能正在让社会治理更加便民高效。

千头万绪的事，说到底是千家万户的事。智慧赋能社会治理，要在实战中检验成效。陕西西安的不少车道上方安装了可变指示牌，通过地磁流量数据和互联网路况数据，可以判断车流量大小，并据此自动调控和指挥车道变更为直行或转弯，有助于缓解路口拥堵；福建福州打造气象预报预警服务数字化智慧平台，并为建宁县水稻制种提供精细化气象服务，成为制种户的“气象管家”，帮助他们避免因天气突变带来经济损失……通过数据的“向导”，从交通运行状况到天气变化情况，种种生活生产动态都能被尽早感知、尽快处置。扎扎实实的改变，有助于广大群众提高生活质量和生产效率。

智慧赋能社会治理，也要方便基层，确保基层能用、好用、爱用。过去，记录居民信息大多靠手写表单，效率低、工作量大，还容易产生错漏。如今，借助数字化技术，实现了信息入库，结合民政、人社、教育、卫健等政策信息，借助自动算法、智能匹配，生成居民的相关信息。基层干部根据智能生成的重点走访清单信息，实现“一次走访、高效解决”，助力民生政策精准直达。这不仅让基层治理的效率和精准度大幅提升，更让社区工作人员从大量案头工作中解放出来，有更多时间入户走访。在基层治理的“最后一公里”，实现了用信息化推进网格化管理、用数字化助力治理精细化的良性互动。

智慧赋能社会治理，让社会治理更有温度，归根结底是为了让人民的生活更美好。一方面，更好解决群众急难愁盼问题，为生活增添便利。累计办理户口迁移和开具户籍类证明“跨省通办”业务51万余笔、互联网交管服务惠及35亿人次……党的十八大以来，多项户口迁移和开具户籍类证明“跨省通办”，相关政务事项在公安部“互联网+政务服务”平台实现全程网办，极大压缩了时间成本、提升了工作效率。另一方面，智能化有助于群众参与治理，更好实现共建共治共享。无论是随问随答的微信群聊、上下联动的“网格通”APP，还是隐患排查“随手拍”的“微连心”小程序，居民的意见诉求都能及时被听见看见、落实解决，打通了线上线下的“微循环”，让群众的获得感越来越强。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。坚持从群众需求和社会治理突出问题出发，不断创新治理手段、完善治理机制，让数据多跑路、群众少跑腿、基层工作提效率，就一定能建设好智慧城市、数字乡村，绘就美好生活新图景。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 11 版）

(责编：申佳平、陈键)