本报记者 董洪亮 王锦涛

黄河水奔腾不息，祁连山绿意盎然，河西走廊丰收在望，陇原大地活力澎湃。

党的十八大以来，习近平总书记两次赴甘肃考察调研，参加十三届全国人大二次会议甘肃代表团审议，多次作出重要指示，为甘肃发展把脉定向、指路领航。

牢记总书记殷切嘱托，陇原儿女踔厉奋发、锐意进取，埋头苦干、勇毅前行，加快建设幸福美好新甘肃，不断开创富民兴陇新局面。

党的一切工作都是为老百姓利益着想，让老百姓幸福就是党的事业

温棚里的香瓜熟了，李应川挑选半天，摘下最好的那一个：“尝尝就知道，甜得很！”

武威市古浪县黄花滩生态移民区富民新村，是一个典型的易地搬迁脱贫致富村。和李应川一样，村民大多来自“一方水土养不起一方人”的山区。

2019年8月21日上午，习近平总书记来到富民新村考察调研。回想起总书记来家里做客的情景，李应川记忆犹新：“屋里屋外，改水改厕、就业就医，总书记看得细，问得也细。”

李应川说：“这3年来，我养羊、种果蔬，收入一年好过一年。今年的香瓜更是卖得好，一个温棚就能挣1万多元。”

习近平总书记在富民新村考察调研时强调，贫困乡亲脱贫是第一步，接下来要确保乡亲们稳定脱贫，扶贫政策和扶贫队伍要保留一段时间，从发展产业、壮大集体经济等方面想办法、找出路，让易地搬迁的群众留得住、能就业、有收入，日子越过越好。

“我们牢记总书记嘱托，积极发展特色产业、壮大集体经济。”富民新村党总支书记张延堂介绍，目前村里已建成日光温室422座，种植古浪香瓜、人参果、草莓等高附加值果蔬；建成养殖暖棚540座，羊存栏1.7万多只，牛存栏560多头。“去年，村集体经济收入近170万元，人均可支配收入达7500元。”

布楞沟，东乡语意为“悬崖边”，曾是临夏回族自治州东乡族自治县最偏僻贫困的村子之一。2013年2月3日，习近平总书记绕过九曲十八弯来到布楞沟村，看望老党员和困难群众。习近平总书记强调，党和政府高度重视扶贫开发工作，特别是高度重视少数民族和民族地区的发展，一定会给乡亲们更多支持和帮助，乡亲们要发扬自强自立精神，找准发展路子、苦干实干，早日改变贫困面貌。

“当时，吃的是河沟盐碱水，八成人住在土坯危房，泥土路又窄又陡。”站在过去的老屋、如今的村史馆，村民马麦志回忆说，“总书记嘱托大家，要把水引来，把路修通，把新农村建设好。”

“引来了水、修通了路，2018年实现了脱贫致富。”村党支部书记张翼庆说。有了水、通了路，全村建成规模养殖场3个，成立了布楞沟农民养殖专业合作社，去年出栏1万多只羊，最多的社员分红4000多元。

“我对甘肃的扶贫工作非常关注，对这里脱贫任务的完成很关切。”2019年3月全国两会期间，习近平总书记来到甘肃代表团，仔细询问临夏州、甘南州和天祝县脱贫攻坚进展情况。

截至2020年底，甘肃552万建档立卡贫困人口全部脱贫、75个贫困县全部摘帽、7262个贫困村全部出列，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。

“2013年2月3日，总书记来到我们元古堆村，鼓励大家一起努力，把日子越过越红火。”渭源县元古堆村村委会主任郭连兵说，乡亲们没有辜负总书记的期望，通过发展中药材等特色种植，2018年实现了整村脱贫。

“2019年，总书记来我们甘肃考察调研时指出，积极发展高附加值特色农业，统筹旅游资源保护和开发，不断夯实高质量发展基础。”郭连兵说，当年他们就着手发展旅游，目前元古堆村已被打造成国家3A级旅游景区。去年，全村累计接待游客8万多人次，实现旅游业综合收入200多万元。“2021年村民年人均收入12409元，是2013年时的8倍还多。”

职业教育是提高群众就业技能、确保稳定脱贫的有效途径。2019年8月20日下午，习近平总书记专程来到山丹培黎学校考察。“当总书记得知，在校学生大都来自本地农村，通过学习培训可以掌握一技之长，就业普遍有保障，十分高兴。”山丹培黎学校校长彭东军说。

山丹培黎学校2017届毕业生梁亚琴，家里曾是建档立卡贫困户。“就读山丹培黎学校，改变了我和家人的命运。”梁亚琴说，学校不仅免除了学费和住宿费等费用，还为她申请了资助金和国家助学金，“不再为费用发愁，顺利考入了高职院校，前年毕业后，我到新疆上班，月薪6000多元。”

甘肃是全国第二个整省推进职业教育创新发展的省份，“十四五”期间，甘肃将坚持把职业教育作为服务国家发展战略和建设西部教育强省、人力资源强省的重要抓手，加快完善中高本纵向贯通的职业教育培养体系。

只要贯彻新发展理念，绿水青山就可以成为金山银山

夏日，祁连山北麓，山丹马场水草丰茂，骏马奔腾。

祁连山，是我国西部重要生态安全屏障，不仅孕育石羊河、黑河、疏勒河三大内陆河，还阻挡巴丹吉林、腾格里两大沙漠南侵，拱卫着青藏高原和“中华水塔”三江源。

2019年8月20日下午，习近平总书记来到中农发山丹马场有限责任公司一场，了解马场改革发展和祁连山生态环境修复保护情况。“这些年来祁连山生态保护由乱到治，大见成效。”总书记对祁连山生态环境修复和保护工作的阶段性成果给予肯定，同时提醒当地干部，“我们发展到这个阶段，不能踩着西瓜皮往下溜，而是要继续爬坡过坎，实现高质量发展，绿水青山就可以成为金山银山。”

“我们专门成立了生态环境保护部门，2019年以来，已改良退化草原近27万亩，草原病虫鼠害防治41.22万多亩，区域内生态环境质量持续向好，植被盖度达97.6%。”中农发山丹马场董事长张日明说，现在时常能“偶遇”雪豹、狍鹿、岩羊，野生动物种群大幅增加。

半小时预警，2小时处置，2天内核查，执法监察全程跟踪督办……“张掖不断推动祁连山生态整治修复保护迈上新台阶。”张掖市生态环境局局长郭建平说，当地建成生态环境监测网络管理平台，对全市各类重点排污单位实时监控，各整改点位的卫星照片，每月进行一次比对分析。2021年8月，中科院生态环境研究中心的评估显示，甘肃祁连山国家级自然保护区生态明显改善区域占保护区总面积比例，已增加37.5%，植被指数增幅10.88%。

生态保护必须优先，群众生活也要改善。肃南县康乐镇杨哥村村民罗成放下牧鞭，当了生态管护员，“一年工资3万元，加上草原补贴6万元，收入没减，还少了游牧的辛苦。”截至目前，祁连山国家级自然保护区内，98名生态管护员均已上岗。

“绿水青山就是金山银山！”张日明感慨，近年来，山丹马场以草定畜，调整了养殖结构、种植结构，走上多样化经营路子，“2021年，我们取得了建场以来的最好业绩，实现净利润8760多万元，同比增长近70%。”

2019年8月21日，习近平总书记来到古浪县八步沙林场考察调研，强调要继续发扬“六老汉”的当代愚公精神，弘扬他们困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲的进取精神，再接再厉，再立新功，久久为功，让绿色的长城坚不可摧。

扶犁开沟、躬身铺草、挥锹填沙……一排排整齐的草方格延伸开来。“3年来，我们新增绿化面积57.42万亩。”“六老汉”之一郭朝明老人的儿子郭万刚说，将以八步沙林区为中心，沿腾格里沙漠南缘132公里的风沙线，5年内新增沙地生态植被修复105万亩，沙产业经济林面积1300亩，让八步沙区域林草植被覆盖度达到60%以上。

保护母亲河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。2019年8月21日下午，习近平总书记在兰州考察调研时指出，甘肃是黄河流域重要的水源涵养区和补给区，要首先担负起黄河上游生态修复、水土保持和污染防治的重任，兰州要在保持黄河水体健康方面先发力、带好头。

“兰州坚决扛起先发力、带好头的政治责任。”兰州市生态环境局党组书记、局长王立吉说，搭建跨省平台，与青海西宁、海东等地建立水环境联防联控联治工作机制，持续推进黄河干（支）流改善水环境、修复水生态的流域综合整治项目。3年来，通过入河排污口排查整治、水污染联防联控、水源地规范化建设、重点支流综合治理、城镇生活污水处理厂提标改造等措施，黄河兰州段干、支流国控、省控考核断面水质优良率均达100%，出境水质综合评价连续5年稳定达到Ⅱ类，确保了“一河清水送下游”。

甘肃德福新材料有限公司生产车间里，电解后的铜原料，经过数道工序后，变成薄如蝉翼的金色铜箔。“最薄的铜箔可达4.5微米，行业领先。”公司副董事长王乾说，铜箔主要用于新能源汽车等绿色产业。

“习近平总书记强调，正确处理开发和保护的关系，加快发展生态产业，构筑国家西部生态安全屏障。”兰州新区化工园区总顾问张有贤说，兰州新区高标准规划建设30平方公里绿色高端化工产业园，已落地产业项目160多个，落地产品超700种，园区达到国家最高安全环保标准。

截至2021年，甘肃重点发展的节能环保、清洁生产、清洁能源等十大生态产业增加值，已占地区生产总值的27%。

重视历史文化保护传承，保护好中华民族精神生生不息的根脉

“敦煌我一直是向往的，河西走廊我是希望走到的。”2019年全国两会上，来自甘肃的全国人大代表热情邀请总书记到敦煌看看，习近平总书记这样回应。

2019年8月19日，习近平总书记如约而至，考察甘肃的首站就来到敦煌莫高窟。“总书记关心的，都是敦煌当前面临的最紧要的问题。”敦煌研究院名誉院长樊锦诗感叹。“运用先进科学技术提高保护水平，将这一世界文化遗产代代相传”“要加强敦煌学研究，广泛开展国际交流合作，充分展示我国敦煌文物保护和敦煌学研究的成果”，谆谆嘱托，字字句句都铭刻在敦煌研究院工作人员心里。

占地1.6万平方米，可承载数吨重的大型土遗址样品，可模拟零下30摄氏度到60摄氏度气温，以及风、雨、雪等各种气候条件——敦煌研究院建设的国内首座文物保护领域多场耦合实验室，已通过验收并正式投运。

“运用高新科技加强文物保护利用，是敦煌研究院一直以来努力的方向。”敦煌研究院院长苏伯民说，敦煌研究院将进一步加强敦煌学研究，拓展研究领域，寻找突破口，在更大范围内采取多学科相互交叉、渗透、对比的研究方法，努力掌握敦煌学研究的话语权。截至目前，敦煌研究院已成为全球最大的敦煌学研究实体，主办的《敦煌研究》期刊发表论文超过3900篇。

“总书记强调，要推动敦煌文化研究服务共建‘一带一路’，加强同沿线国家的文化交流，增进民心相通，共同构建亚洲命运共同体、人类命运共同体，共同创造更多更优秀的人类文明成果。”苏伯民说，近年来，敦煌研究院积极推进流失海外敦煌文物数字化复原项目，建成了流失海外藏经洞目录数据库平台。同时，还积极为吉尔吉斯斯坦等“一带一路”沿线国家的文化遗产保护提供技术支撑，并在以色列、摩洛哥等国举办“数字敦煌展”。“3年来，敦煌研究院融媒体平台浏览量达6亿人次，访客覆盖120个国家（地区）。”

2019年8月20日，习近平总书记登上嘉峪关关城，视察“天下第一雄关”。总书记强调：“当今世界，人们提起中国，就会想起万里长城；提起中华文明，也会想起万里长城。长城、长江、黄河等都是中华民族的重要象征，是中华民族精神的重要标志。我们一定要重视历史文化保护传承，保护好中华民族精神生生不息的根脉。”

嘉峪关市境内长城墙体有43.6公里，壕堑12.94公里，关堡8座，烽火台和敌台共49座。嘉峪关丝路（长城）文化研究院长城保护研究所所长张斌说，现在工作人员每月都要巡查一遍，判断病害及长城赋存环境是否发生变化，并及时采取保护及修复措施。“现在长城保护已实现由看守保护向科技保护、研究保护转变，墙体开裂、风化等问题都有效解决了，关城风貌得以原汁原味保存。”

苍松傲立，翠柏劲挺。“1937年1月20日，42岁的董振堂率红五军战士坚守阵地9天8夜后，和全军2000多名将士壮烈牺牲……”中国工农红军西路军纪念馆里，游客们听着讲解，被烈士的精神深深感动。

“我心里一直牵挂西路军历史和牺牲的将士，希望什么时候能够实地缅怀凭吊他们。今天，我来了。”2019年8月20日上午，习近平总书记来到张掖市高台县，瞻仰中国工农红军西路军纪念碑和阵亡烈士公墓，参观中国工农红军西路军纪念馆。总书记指出，要讲好党的故事、红军的故事、西路军的故事，让我们广大共产党员不忘初心、牢记使命，让我们广大人民群众深刻认识到红色政权来之不易，新中国来之不易，中国特色社会主义来之不易，让我们的青少年从小就烙上红色的印记，把红色基因传承好。

“总书记的嘱托是我们讲好西路军故事的行动指南。”中国工农红军西路军纪念馆馆长朱德忠说，纪念馆收集整理反映西路军崇高精神的史料，丰富和拓展宣讲内容；组织讲解员重走西路军征战之路，为讲好西路军故事增加情感体验；选派优秀讲解员到部队、机关、学校、社区、乡村开展流动展览和宣讲350多场次；将西路军的感人故事制作成专题片、微党课、短视频等，累计点击量达226万多人次。

2019年8月21日下午，习近平总书记在读者出版集团有限公司考察调研时指出，要提倡多读书，建设书香社会，不断提升人民思想境界、增强人民精神力量，中华民族的精神世界就能更加厚重深邃。总书记叮嘱在场的文化工作者，“为人民提供更多优秀精神文化产品，善莫大焉！”

“每期《读者》杂志，都是从3万多篇文章中精心遴选，优中选优。”《读者》杂志社社长宁恢说，“我们将加快读者书房、读者阅读角、读者乡村文化驿站等建设，并同新媒体更好结合，为建设书香陇原、书香社会贡献力量。”

“习近平总书记关于甘肃工作的重要指示，是新时代甘肃发展的根本遵循。”甘肃省委主要负责同志表示，甘肃将牢记嘱托，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧紧围绕经济发展、山川秀美、民族团结、社会和谐，提升综合实力、提升生态质量、提升基础支撑、提升生活品质、提升治理效能，努力谱写加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面的时代篇章。

（相关报道见第三版）

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 03 版）

(责编：申佳平、陈键)