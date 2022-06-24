本报记者 李 贞

徐 骏作（新华社发）

未成年人在上网。

图片来源于网络

某社交软件青少年模式。

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目前，中国未成年网民数量持续增长，“触网”日趋低龄化。如何更好保护未成年人身心健康、维护未成年人在网络空间的合法权益，是备受关注的话题。随着相关法律法规日益完善，不少网络平台相继推出青少年模式，更好帮助青少年合理使用网络已成为社会各界的共识。

各项举措织牢保护网

据中国互联网络信息中心发布的数据，2020年中国未成年网民规模达1.83亿，未成年人互联网普及率94.9%，高于同期全国人口70.4%的互联网普及率。在这一背景下，与未成年人网络安全相关的法律法规近年来密集出台。

去年6月，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施，其中增设网络保护，对未成年人网络信息保护、网络沉迷防治等作出全面规范。今年以来，有关部门继续推出多项措施，进一步为未成年人上网提供保护。今年3月，《未成年人网络保护条例（征求意见稿）》再次公开征求意见。今年5月，中央文明办等4部门联合发布《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》，提出“禁止未成年人参与直播打赏”“严控未成年人从事主播”等。目前，国家网信办已指导主要平台上线青少年模式，并表示今年将在防止未成年人沉迷网络工作中，进一步扩大青少年模式覆盖范围，力争覆盖所有的平台应用和所有的应用功能，并针对不同年龄阶段未成年人的特点和需求，在时间限制、功能设置、内容工具上进行区分，使青少年模式功能更具个性化、更有吸引力。

“安全风险是未成年人使用网络面临的一大挑战，这也是全世界在未成年人网络保护方面面临的共性问题。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华认为，从立法政策角度来说，中国对未成年人的网络保护工作发展很快。要解决互联网内容良莠不齐、未成年人网络沉迷等问题，还需更加重视具体政策的落实。

互联网平台积极行动

对互联网企业来说，建立针对未成年人用网的保护机制，是理应承担的企业责任。不少平台已采取积极行动。

去年9月起，抖音推出平台严格的青少年防沉迷措施，在青少年模式下，用户每天默认使用40分钟，且22时至次日6时不能使用。抖音的“同城”“热搜”等入口会被隐藏，未成年人无法使用私信聊天和直播功能，更不能充值、打赏。

今年6月，快手短视频平台发布了2022年度《快手未成年人保护报告》，推出青少年模式4.0版本。据介绍，该平台已对未成年人直播出镜、打赏、“饭圈”营销等违规行为进行了严格的社区监管与治理，禁止未成年人直播或打赏，严禁主播诱导未成年人消费，并且开通了未成年退款专线。过去一年间，针对儿童美妆、小学生化妆等以未成年网红为噱头的炒作或商业化活动，快手平台已清理超过5000个相关视频。

在青少年模式推行之初，该模式下的视频一般较为单调。对此，有专家指出，“一刀切”的做法并不可取。网络平台既要承担对未成年人的教育功能，也要维护未成年人休闲娱乐的权利，提供更多优质内容。

据悉，快手平台联合故宫博物院、人民日报客户端推出“故宫知识课堂”等产品，并精选了教育、科普、乐器、运动等40多个领域的优质内容，完成超150万条视频审核工作，让青少年在观看视频的同时学习知识、放松身心。武汉大学法学院教授项焱认为，互联网平台利用更精准的算法技术，将内容推送给需要这些信息的未成年人，能够让短视频内容在文化教育和引领青少年树立正确价值观等方面，起到更大的正向作用。

学校和家庭需担起职责

保护未成年人在网络空间的合法权益，引导未成年人合理使用网络，还应汇聚多方合力。

“网络平台的青少年模式从技术上进行了规范，但解决未成年人沉迷网络问题，不能只依靠技术层面。”南京师范大学新闻与传播学院副教授陈楚洁认为，互联网是一个动态发展的领域，相关部门、企业、学校、家长还需要共同发力，促进完善未成年人网络保护机制，更好地帮助青少年养成文明、健康、有益的网络使用习惯。

学校的网络素养教育不可或缺。“同学们每天上网多长时间？”“有网瘾该如何戒除？”近日，山东省泰安市泰山区崇远学校邀请青少年心理专家走进校园，举办讲座，为同学们讲解如何在日常生活和学习中正确使用网络，提高自身网络安全防范意识等内容。听完讲座后，同学们纷纷表示，要从自身做起，让网络成为自己成长路上的好朋友，共同维护网络安全，营造清朗的网络空间。

家庭中，父母的正确引导也至关重要。“家长要怀着开放的心态，和青少年一起学习新科学、新技术。”中国青少年研究中心副研究员赵霞认为，在青少年接触网络时，家长应该及时履行网络教育职责，安装过滤软件、控制上网时间，也要培养自身良好的上网习惯，避免给孩子带来不良示范。

(责编：申佳平、陈键)