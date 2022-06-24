孙默融

万物互联，方兴未艾。海量数据，爆发增长。中国新一代信息技术与制造业融合近年来取得长足进展。支撑融合发展的基础不断夯实，融合发展水平迈上新台阶。工业互联网应用已经覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市。

随着工业数字化转型加速与“东数西算”工程启动，数字经济在迎来更加广阔发展空间的同时，关键信息基础设施、网络数据和信息安全也面临着新的挑战，如何拧紧数据“安全阀”、织密数据“防护网”成为全社会关注的焦点。

政策层面，在《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》3部法律基础上，工信部、国家网信办等部门正在进一步明确与细化监管要求，陆续发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等规定办法，以充分衔接上位法监管要求和应用场景落地。近日，国家市场监督管理总局、国家网信办发布公告，决定开展数据安全管理认证工作，鼓励网络运营者通过认证方式规范网络数据处理活动，加强网络数据安全保护。这将督促广大企业在相关标准规范之下，开展网络数据处理活动的合规建设，加强数据安全的防护力度。

技术层面，需平衡处理技术进步、经济发展与保护国家安全和社会公共利益间的关系。中国联通研究院与人民日报海外网舆情中心联合发布报告，认为在“东数西算”等工程推动下，数据集中度更高、交流更深入、开放暴露面不断增加，基于国外技术的服务器、操作系统、应用软件、网络设备及芯片等存在“后门”风险，需要进一步加强自主可控算力技术攻关，提高芯片级、操作系统级的可控能力，研究推广网络内生安全、基于区块链的可信机制、数据加密等新型安全机制和自主可控安全技术，为数字经济持续向好发展提供稳健支持。

如今，数据泄露、网络攻击事件层出不穷，保障数据安全应秉持“政策加码、技术加料”的思路统筹推进。健全数据安全管理机制和技术能力，培育自主可控和开放合作的产业生态，将为中国数字经济发展提供规则引领、标准规范、安全可靠的全生命周期数据安全体系结构与防护机制，保障国家发展利益。

(责编：申佳平、陈键)