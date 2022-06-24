海外网 张子旭

北京智行者科技有限公司在安徽合肥的子公司积极应对疫情，研发生产的无人驾驶巴士、无人驾驶洗地车等多场景无人车投入到当地科技抗疫工作中。图为无人驾驶巴士在合肥一家隔离酒店进行物资配送。

新华社发

近日，由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、工业大数据分析与集成应用工信部重点实验室等共同编制的《依托智慧服务共创新型智慧城市——2022智慧城市白皮书》正式发布。自2012年住房和城乡建设部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》开始，中国的智慧城市建设之路已走过了十年。一方面，人们越来越真切地感受到智慧城市带来的便利；另一方面，智慧城市的内涵也随着建设实践的深入而更加丰富。

方便百姓生活

“让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。”有专家这样概括建设智慧城市的重要性。在5G、大数据、云计算等技术的支持下，从重大工程到百姓的衣食住行，智慧城市的建设成果正被越来越广泛地共享。

北京冬奥会期间，基于车联网、全域路况感知、“5G+北斗”高精定位等技术，无人车接驳、无人车参与火炬接力、无人清扫等，让中外运动员们耳目一新；防疫期间，物流机器人、消毒机器人、协作机器人也在方舱医院发挥重要作用，有效减少了医护人员与患者交叉感染的风险。

除了这些局部环境中的应用，更大范围的智慧城市建设也在多地推进。例如，在交通领域，北京市推出了国内首个绿色出行一体化服务平台，为市民合理选择出行时间、出行方式和出行路线提供高品质、精细化服务。

业内人士指出，智慧城市就是通过物联网、云计算、大数据等信息技术的应用，来提高城市管理效率，实现城市的可持续发展，提高人们的生活质量。

形成互动新生态

“智慧城市的核心就是数据。以数据为中心，智慧城市包括大连接、大计算、大数据、大应用和大安全等五大技术，分别对数据进行采集、计算、分析、应用，并保障数据安全。”中国联通智能城市研究院副院长夏俊杰说。

从2012年开展智慧城市试点起，中国的智慧城市建设已有10年。在此期间，中国智慧城市数量连年攀升、发展规模不断壮大、技术水平显著提高。与此同时，中国智慧城市建设也从起步阶段逐渐进入“深水区”。《依托智慧服务共创新型智慧城市——2022智慧城市白皮书》指出，中国智慧城市未来将进行三项改变，在治理思路方面，从“城市数字化”变为“数字化城市”；在阶段重点方面，从“建设智慧城市”转为“运营智慧城市”；在互动形式方面，从“人与人的联结”升级为“万物互联”。

专家认为，未来，智慧城市中的各个要素之间将形成互动新生态，智慧城市的交互性将迈上新台阶。在智慧城市技术不断革新的同时，针对科技设备和数字空间的设计、运营、维护、培训、管理等全流程服务将成为重点。

“判断一个城市是否智慧，最核心的还是老百姓。”夏俊杰说，让生活在城市中的居民更好地感知这个城市，让大家更有获得感、幸福感、安全感，应成为智慧城市建设的基本理念。

(责编：申佳平、陈键)