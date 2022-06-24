东北首座核电站辽宁红沿河核电全面投产 成为国内在运最大核电站
2022年06月24日08:03 | 来源：中国新闻网
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23日21时35分，随着168小时试运行试验完成，辽宁红沿河核电站6号机组正式具备商业运行条件，标志着东北首座核电站、东北最大电力能源投资项目的红沿河核电站一期和二期工程共6台机组全面投产，成为中国国内在运装机容量最大的核电站。
红沿河核电由中国广核集团、国家电力投资集团、大连城市投资控股集团按照45:45:10的股比投资组建，项目于2007年8月开工建设，共建设6台核电机组。一期工程4台机组已于2016年全部建成实现商业运行；二期工程5、6号机组于2015年开工建设，5号机组于2021年7月31日按期实现投产。
据红沿河核电站介绍，随着6号机组具备商业运行条件，红沿河核电站一期和二期工程共6台机组总装机容量超过671万千瓦，成为中国目前在运装机容量最大的核电站。
自2013年1号机组投产发电以来，红沿河核电站上网电量始终保持稳中有升。红沿河核电站6台机组年度发电量可达480亿千瓦时，约占辽宁省全社会用电量的20%，与同等规模燃煤电厂相比，等效于减少标煤消耗约1452万吨，减排二氧化碳约3993万吨，相当于种植10.8万公顷森林。
辽宁红沿河核电站方面表示，在全面商运后的新阶段，红沿河核电将充分发挥清洁能源优势，为助力东北全面振兴、保障国家能源安全和建设美丽中国贡献力量。
(责编：申佳平、陈键)
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