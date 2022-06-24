原标题：工行广州分行精彩亮相“金交会” 打造便企利民金融场景

今日，第11届中国（广州）国际金融交易·博览会在广州琶洲广交会展馆举行。工商银行广州分行作为参展单位，以“金融初心为人民，科技创新展担当”为主题，通过现场丰富的产品展示和有趣的互动游戏，向观众展示了更便企利民的金融场景。

紧抓大湾区建设机遇 聚焦金融稳增长

工行广州分行充分运用数据和技术，构建数字普惠新模式，锻造工行数字普惠新品质。围绕“精准、流畅、聪明”三大品质，工行构筑信用类经营快贷、抵质押类网贷通、交易类数字供应链三大产品线，在保持小额分散的数据贷特色的同时，针对不同成长周期小微客户的需求不断提高融资便利度，解决产业链中普惠客户难题，惠及更多小微企业。

在稳外贸方面，该行不断丰富线上金融场景，为国内、国际贸易企业、“走出去”和“引进来”企业提供国际结算、国际贸易融资、跨境担保、福费廷等近百种产品和服务体系。此外，该行在外汇买卖的交易币种多达90余个，业内率先实现外汇业务基本覆盖“一带一路”沿线主要国家。

在对公结算方面，工行构建了“四通八达”的结算网络，工银ｅ企付对公线上支付统一品牌和产品，助力企业业务开拓。此外该行还推出“科创高新贷”“科创惠贷”等多款专属金融产品，通过主动收集市场需求、积极开展业务模式创新，搭建投贷联盟生态圈等扶持地区科创企业发展，精准扶持高新科创企业。

拓宽数字金融服务场景 促活居民消费

在本届金交会上，工行通过软、硬件综合展示数字人民币最新最全的应用成果。智能POS、无人售卖机、咖啡机等数字人民币码支付场景展示、SIM卡硬钱包碰一碰支付、罗列主题硬件钱包实物以及知名商家现场展销，都让观众零距离体验数字人民币商超百货购物便捷支付。现场使用工行数字人民币钱包购买指定商品最高享受1折优惠。

在扩大内需促消费上，该行不断优化信用卡分期付款、个人信用贷款等产品，满足居民大额消费需求。与此同时，在热门商圈及药店、便利店、餐饮、出游等领域推出“爱购”促销活动，并联合衣食住行游等日常消费领域龙头企业开展“数字人民币支付立减”优惠活动，促活居民消费。

坚守“金融为民”初心 满足惠民金融需求

一直以来，工行践行“金融为民”责任意识，深耕线上服务。打造了集手机银行、“中国工商银行客户服务”微信服务号、云网点等行内外一体化的线上惠民服务体系，为客户提供资讯接收、客服咨询、线上预约、业务办理、汇款转账、资金管理等多样化线上服务功能，将金融服务送到广大市民身边。

聚焦“多元、贴心”两大特点，展位还向观众展示了创意内涵丰富、量身定制的专属个人金融服务。其中“工银薪管家”作为该行代发客户的专属服务专区，为代发客户提供“代发基础服务”“我要赚”“我要借”“发福利”“帮你省”五大服务。

时值2022年“普及金融知识 守住‘钱袋子’”和“普及金融知识万里行”活动期间，工行广州分行积极开展普及金融知识进“金交会”活动。在展位设置了消费者权益保护咨询台，向现场观众提供金融知识宣传和咨询服务，积极引导消费者自觉远离非法金融活动。

兴农通品牌区、银行卡萌趣区邀您打卡

展位上，一片盛夏高产的稻田特别显眼。据了解，这是该行工银“兴农通”品牌区。该品牌致力于构建全面覆盖农村、农业、农民的乡村金融服务体系，涵盖“粤农e贷”产品、工银“兴农通”App、广州市村务卡及兴农通信用卡等等，助力乡村振兴战略落地。

绕过兴农通品牌区，几十个五彩斑斓的透明卡球和萌趣的秋千公仔异常夺目吸睛。在萌趣氛围感的衬托下，工行广州分行各类银行卡卡板吸引了不少观众前来拍照打卡。萌娃卡、萌宠卡、童画卡、盛世国潮卡、天赐良缘卡，品种丰富，据了解，上述品类均归属工行个性化定制卡，该卡是由客户自行上传心仪的图片，定制专属卡面的储蓄卡。此外，该区域还展示了工行长隆联名卡、环球度假区联名卡、南方电网联名卡、社保卡、技能人才工匠卡等汇聚多项权益的惠民金融产品。

在金交会期间，工行展位举办“工行喊你集卡啦！扫码解锁2022金交会好礼”现场活动，观众到现场的指定点位办理业务或者查看、咨询业务就可立即扫码集卡，集齐6张不同的卡片就能参与线上抽奖召唤礼品！本届金交会工商银行展位为观众带来别具一格的参展体验。（林晓丽）

(责编：董童、李源)