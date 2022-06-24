原标题：8K电视迎来春天 国产电视企业“小步快跑”抢抓市场

6月22日，《国家广播电视总局关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》（以下简称《意见》）出台。《意见》明确提出，高清节目源将成为常态化，从2023年1月1日起，各高清频道播出屏幕上不再标注“高清”字样，各级广播电视传输覆盖网络在电子节目指南(EPG)中对高清频道予以“高清”标注。高清、标清的分别将成为历史。业内人士分析认为，高清超高清落地时间表的确定，也让未来彩电市场与企业充满机遇与挑战。

长虹相关负责人表示，政策的出台利好超高清电视的发展，尤其对8K电视和机顶盒是新的发展机会。因此，分辨率是消费者最容易感知到的部分，8K电视有着4倍于4K电视的像素密度，能够呈现出更加清晰的图像和更加丰富的色彩，越来越多的影视节目开始采用8K规格制作。可以预见，8K浪潮势不可挡，全民8K时代即将到来，集中爆发不再是奢望。

业内人士指出，若高清、超高清内容能全面铺开，也意味着新机会将迸发出来，并带动8K电视与机顶盒的“小步快跑”。比如，在北京冬奥会期间，长虹网络已向北京歌华有线交付8K@120FPS智能机顶盒。京东618数据显示，8K电视市场表现非常抢眼，成交金额同比增500%。长虹方面也透露，截至6月18日24点，长虹真8K电视的累计销量已超去年全年。京东渠道大屏幕8K平板电视榜长虹真8K电视蝉联榜首180天。

奥维云网数据也显示，W21-W24奥维云网线上数据显示618期间长虹线上8K占比高达96.19%，相当于每卖出10台8K电视就有9台为长虹真8K电视。

对于企业而言，8K电视作为新生产品，目前就通过低价手段进驻下沉市场恐非最优选择，打磨产品，提高性价比仍是主要途径。

长虹相关负责人表示，长虹一直致力于8K电视全面普及，整合产业链各个环节，形成了从8K屏、8K芯、8K内容、8K传输等全链路真8K完整方案，并覆盖了55-75英寸阵列，从配置、外观造型、价位多维度，满足用户个性化需求。长虹持续将围绕消费者的场景需求，推出更具销售力的8K产品，预计7月份推出高刷新率8K大板。

2019年9月，长虹网络科技在欧洲IBC展会发布了8K@120FPS智能机顶盒，2020年4月，四川长虹发布实现5G通信的8K电视。

无论聚焦价格还是品质，即将全面普及的高清行动，对国产企业而言都是新的增长点，或将借此进一步提高产品竞争力，香颂资本执行董事沈萌指出，随着县乡镇等广大用户对更高标准视听娱乐的需求日益增长，将进一步促进内需消费，而具有产能优势的国产电视制造业，将能够为消费者带来高性价比的产品选择。（记者 殷俊红）

(责编：曹淼、李源)