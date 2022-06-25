原标题：湖南：民企高校携手促就业 提供1.1万个岗位

湖南省工商联和湖南省教育厅23日正式签订合作协议，推动民营企业和高校精准对接，助力在湘高校毕业生就业。23家民营企业和商协会将提供1.1万个就业岗位。

当天，由湖南省工商联和湖南省教育厅联合举办的“民企高校携手促就业三湘行动”推进会以线上线下结合形式在长沙召开。活动现场，三一集团、蓝思科技、湖南省浙江总商会等23家民营企业和商协会举牌承诺，将为高校毕业生提供1.1万个涉及不同行业领域的就业岗位。现场还同步启动了高校毕业生线上招聘专场活动。

湖南省工商联相关负责人表示，接下来全省各级工商联系统和广大民营企业家将进一步搭好“助企揽才”优质平台，持续拓展企业就业岗位，推动建立民营企业吸纳高校毕业生就业工作的长效机制，为民营企业高质量发展提供人才支撑。同时，湖南省工商联和湖南省教育厅双方还将联合开展用人单位评价跟踪调查，提升高校教育质量、优化专业结构，推动产教深度融合，完善应用人才培养方式等。（记者谢樱）

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